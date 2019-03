Novinky

Začátek dubna přinese déšť a výrazné ochlazení. Noční teploty by se měly pohybovat mezi -1 až 7 stupni, denní mezi 9 až 13 stupni Celsia. Oteplovat by se mělo začít až ve druhé polovině týdne.

V týdnu od 8. do 14. dubna očekávají meteorologové denní průměrné teploty kolem 15 stupňů, v noci na některých místech mohou klesat pod nulu, v průměru by se měly pohybovat kolem 4 stupňů. Také tento týden by měly provázet dešťové srážky.

V období od 15. do 21. dubna by se mělo oteplit tak, že se denní teploty mohou vyšplhat až k 24 stupňům. V noci se očekávají v intervalu mezi 1 až 11 stupni.

Poslední dubnový týden, období od 22. do 28. dubna, by se měly denní teploty pohybovat kolem průměrných 18 stupňů, na některých místech se mohou vyšplhat až na 24 stupňů. V noci by se měly pohybovat mezi 1 až 10 stupni.

„Předpokládáme, že období od 1. do 28. dubna bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné, tak jako i jednotlivé týdny období,“ uvedli meteorologové.

Žádné výkyvy by neměly nastat ani v případě srážek. „Průměrné týdenní úhrny se budou pohybovat od pěti do 12 milimetrů,“ uvedli meteorologové. Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 37 milimetrů.

Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejvíce napršelo a nasněžilo v roce 1965, kdy meteorologové naměřili 80 litrů na metr čtvereční. Nejméně srážek spadlo před 12 lety s úhrnem pět milimetrů.