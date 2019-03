Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Výborný získal v rozhodujícím duelu 256 hlasů, Jurečka 124 hlasů.

„Chci být vaším předsedou. Jakým jiným než výborným. Naši lidoveckou káru musíme táhnout společně,” prohlásil Výborný v úvodu své kandidátské řeči.

Po zvolení pak všem poděkoval a řekl, že chce navázat na práci končícího předsedy Pavla Bělobrádka, který stranu vedl od roku 2010 a už dopředu oznámil, že znovbu kandidovat nebude.

Zároveň ale Výborný bývalému vedení vytkl účast ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) s hnutím ANO, kde byli ministry jak Pavel Bělobrádek, tak i Jurečka.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný

FOTO: Petr Horník, Právo

„Vstoupili jsme do vlády s koaličním partnerem, kterému jsme pomáhali s dotacemi biopaliv, mlčeli k jeho zasahování do médií, tolerovali jsme jeho dotační podvod a nakonec spolkli i daňový fígl s dluhopisy. Takto se nechová hodnotová strana,” pokračoval Výborný.

Strana se nyní podle něj musí soustředit na práci dovnitř a propojit zkušenost stáří s prostorem pro mladé straníky a začít se připravovat na krajské volby, které budou v roce 2020. Zároveň se netajil tím, že lidovci by měli usilovat o křesla v budoucí vládě.

Video

Záznam: První kolo volby nového předsedy KDU-ČSL

„Lidovci by měli usilovat o ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství. Chci vzdělanou a perspektivní mladou generaci,” řekl Výborný.

Nešiřte fake news, vzkázal Jurečka Výbornému



Za konkurenta v rozhodujícím kole měl Mariana Jurečku, který ve své řeči po nezvolení řekl, že nebude kandidovat do předsednictva strany. Strana podle něj zvolením Výborného dala jasný signál, že chce změnu a nestojí o to, aby ve vedení pokračovali ti, kteří byli součástí předchozí vlády.

Před volbou se Jurečka krátce vymezil vůči Výbornému, který řekl, že lidovci se prostřednictvím bývalého ministra zemědělství podíleli na dotacích na biopaliva.

Jan Bartošek (vlevo) a Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL

FOTO: Petr Horník, Právo

„Myslím, že by představitelé KDU-ČSL neměli šířit fake news. V roce 2016 jsme biopaliva zdanili, a stát tak ročně ušetřil přes dvě miliardy korun,” uvedl Jurečka.

Bartošek: Hraju tvrdě, ale fér



Do druhého kola se neprobojoval současný šéf poslanců Jan Bartošek, který získal 78 hlasů. Ten ve svém kandidátském projevu apeloval na to, že by strana měla „aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost”.

Dodal, že stranu podle něj čekají těžké časy a nový předseda se musí snažit zvyšovat čísla v průzkumech, která straně dnes předpovídají kolem 5 procent a lidovci tak balancují na hranici postupu do Sněmovny.

„Považuji se za člověka do těžké doby a složitých časů. Ctím pravidla zápasu, hraju tvrdě, ale fér,” řekl Bartošek, ale delegáty tím neoslovil.

Poslední zmiňovaný člen středočeského kraje Jaroslav Vlach získal nominaci na poslední chvíli na sjezdu a získal pouchách 10 hlasů. Ve svém projevu se nabídl do čela strany jako nová tvář. Lidovci podle něj mají vynikající program, ale ztratili formu a přitažlivost.