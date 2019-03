Novinky, ČTK

Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu by pak mohli soustředit do míst, která ještě lze zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl.

O nezbytných opatřeních bude moci ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva nebude mít podle novely odkladný účinek.

Chemická opatření proti kůrovci mají být prováděna na skládkách vytěženého dřeva, nikoli v lesích. Právě plošné chemizace se obávají ekologové z Hnutí Duha.

Novela vstoupí v platnost okamžikem vyhlášení ve Sbírce zákonů, což má umožnit její okamžitou aplikaci ještě před sezonou se zvýšeným výskytem lýkožrouta smrkového.

ČR se s kůrovcovou kalamitou potýká posledních několik let.