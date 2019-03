Novinky

Most je ve špatném stavu a TSK jej na sedmibodové škále hodnotí známkou pět. Diagnostické práce na mostě spojujícím Národní třídu s Újezdem probíhají již od loňska a mají vyústit v rozhodnutí, jak by měla proběhnout rekonstrukce přemostění. Ta by mohla začít příští rok.

O víkendu přes most nepojedou tramvaje a řidiči ve směru z Národní třídy budou muset přes most po tramvajovém pásu.

Linka 9 pojede přes Masarykovo nábřeží na Palackého most, zatímco linky 22 a 23 pojedou přes Staroměstskou.

„S dopravním podnikem jsme o výluce jednali od začátku února a sobota 30. března se ukázala jako jediný možný a vhodný termín,“ okomentovala uzavírku mluvčí TSK Barbora Lišková.

Praha se do zevrubné kontroly stavu mostů pustila po pádu Trojské lávky. Ve špatném stavu je Libeňský most i přemostění u stanice metra Vltavská. Diagnostika průběžně probíhá rovněž na Hlávkově mostě.