Řečí klasické pohádky: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“

V září 2018 ÚOHS pak už jen potvrdil platnost tendru, v němž vyhrálo konsorcium firem CzechToll/SkyToll. Nejprve tedy fungoval ve prospěch Kapsche, pak ale dal bez řádného veřejného vysvětlení přednost jinému uchazeči.

Kdo stál za touto otočkou? Bezpochyby ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), premiér Andrej Babiš, prezident Miloš Zeman a nepřímo nejbohatší Čech Petr Kellner, majitel CzechTollu, ke kterému má prezident dlouhodobě blízko. Kellner je mj. pravidelným účastníkem jeho cest do Ruska i Číny.

Poté, co loni 9. května Rafajovi podřízení kvůli marginálním pochybením ze strany ministerstva dopravy zrušili vyhlášenou soutěž o veřejnou zakázku na systém elektronického mýtného, začal boj tehdejší Babišovy vlády o čas.

Pokud by totiž muselo ministerstvo vypsat nový tendr, nestihl by případný vítěz začít s výběrem mýtného od ledna 2020, kdy skončí smlouva se stávajícím provozovatelem, firmou Kapsch. Ta by tak musela být prodloužena a stát by přišel o miliardy korun.

Babiš si proto v polovině května předvolal Rafaje na Úřad vlády, kde se ho spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem snažili přesvědčit, aby nebránil uzavření smlouvy s již vybraným vítězem tendru (CzechToll/SkyToll).

Moc úspěšní nebyli, protože podle důvěryhodného zdroje Práva Rafaj stále trval na tom, že zrušit tendr bylo nutné. Ťok se proto podle zjištění redakce objednal na schůzku k prezidentu Zemanovi. Jednání se uskutečnilo na Pražském hradě loni 30. května, a i když na stránkách Hradu není o jeho obsahu ani zmínka, dva na sobě nezávislé zdroje Právu potvrdily, že se řešil problém se zrušenou zakázkou na mýtné a co s tím dál. Tehdy si možná Zeman uvědomil, že ve hře o mýtné je i Kellner.

V návaznosti na to se Ťok se Zemanem potkali 10. června na zámku v Lánech v rámci porady prezidentova expertního týmu, kde se podle vyjádření mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka diskuse točila také kolem mýta.

Na den přesně o měsíc později přišla zřejmě stěžejní schůzka na Hradě, kam dorazil za Zemanem předseda ÚOHS Rafaj.

Šlo o neoficiální setkání, které ani není uvedeno na stránkách Hradu, ale Právu ho potvrdil jak Ovčáček, tak i mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Co si tehdy Zeman s Rafajem řekli, není známo. Nicméně nedlouho po této schůzce provedl Rafaj svůj veletoč a 23. srpna vydal naprosto opačné stanovisko než v květnu jeho podřízení a zrušení tendru odvolal.

Zeman minulý týden v rozhovoru pro MfDnes potvrdil, že o problému s mýtným s Rafajem hovořil.

Zeman ovlivňování Rafaje odmítá



Odmítl ale, že by prosazoval zájmy toho či jiného uchazeče o zakázku.

„Za prvé jsem panu Rafajovi nesliboval žádný velvyslanecký post, proč bych to proboha dělal? Za druhé, nepřesvědčoval jsem ho ani pro jednu, ani pro druhou variantu. To znamená ani pro Kapsch, ani pro SkyToll,“ řekl deníku prezident s tím, že se k němu Rafaj sám objednal.

Nicméně po této schůzce už šlo vše ráz na ráz. 20. září ÚOHS zamítl veškeré námitky Kapsche a potvrdil dubnového vítěze tendru, s kterým ještě týž den podepsalo ministerstvo smlouvu na systém mýtného od roku 2020.