ČSSD se v úterý nechala slyšet, že pokud by se odsunulo zrušení karenční doby z letošního července až na leden příštího roku, mohlo by to ohrozit koalici. Hnutí ANO na to reagovalo se slovy, že vládu sice položit nechtějí, ale požadují záruku.

„Budeme chtít určité garance a jasný harmonogram. Pokud budeme mít jako garanci hlavu paní ministryně, že to bude od 1. ledna 2020, tak pro posunutí nebudeme,“ prohlásil na tiskové konferenci Faltýnek. Garanci chtějí k tomu, že od ledna 2020 začne plně fungovat tzv. e-neschopenka, která má kompenzovat výdaje na karenční dobu zaměstnavatelům.

Maláčová: Výzvy jako v hotelových barech



Maláčová dlouhodobě mluví o tom, že e-neschopenka od ledna 2020 plně funkční bude. Na podobné „chlapácké výzvy” podle svých slov nehodlá naskakovat a ráda si o tom s Faltýnkem promluví.

„Byla jsem vychována tak, že mezi slušnými partnery stačí jako garance podání ruky. Vážně nevím, jak byl vychován pan Faltýnek, když jako garanci požaduje hlavu ministryně. Na podobné chlapácké výzvy, které se používají možná na schůzkách v hotelových lobby barech, nehodlám naskakovat,” reagovala na Faltýnkovu výzvu Novinkám Maláčová.

Karenční doba má být zrušena v červenci. Ke stejnému datu měly být plně funkční i elektronické neschopenky. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale v pondělí oznámil, že e-neschopenky budou plně funkční až od ledna 2020.

Jana Maláčová na sjezdu ČSSD

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Nastínil, že by se proto mělo obnovení proplácení prvních tří dnů nemocenské posunout. To je ale nepřijatelné pro sociální demokraty. Zrušení karenční doby pro ně bylo jednou z klíčových podmínek pro vstup do vlády s ANO.