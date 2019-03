Novinky, ČTK

Většina počítačů a mobilních telefonů na nový čas přejde automaticky, ručně bude potřeba přesunout ručičky na hodinách, případně nastavit na elektrických spotřebičích či v autě.

Podle směrnice, kterou na konci března schválili europoslanci, by v roce 2021 mělo střídání času v EU ustat. Není ale jasné, zda zůstane čas letní či zimní.

Letním časem je nazývána úprava, při níž je čas posunut navzdory časovému pásmu o jednu čí více hodin vpřed. Poprvé byl zaveden v období první světové války a od té doby je s přestávkami využíván zejména v Evropě a Severní Americe.

Ztráta jedné hodiny zpozdí vlaky



Jak informovaly České dráhy, noční vlaky kvůli změně času naberou zpoždění několik desítek minut.

Kvůli chybějícím 60 minutám se zpozdí oproti klasickému jízdnímu řádu sedm nočních dálkových vlaků Českých drah, které budou tou dobou na své trase. Vedle toho se přechod na letní čas dotkne také několika regionálních spojů, zejména v okolí Prahy, informoval mluvčí drah Petr Pošta.

Konkrétně půjde o dálkové vlaky na trasách Bohumín–Varšava, Praha–Humenné, Vídeň–Berlín jedoucí přes Bohumín a Budapešť–Břeclav. Všechny tyto linky budou opožděné i v opačném směru. Zpoždění by se mělo týkat také spojů z Curychu do Prahy.

Přechod na letní čas ovlivní i dva spoje RegioJetu na trase mezi Prahou a Košicemi a zpět. Tyto spoje dojedou do stanic, kde mají standardně příjezd po 02:00 o zhruba hodinu později. Dopravce pozměněný čas příjezdu uvedl i do rezervačního systému. Týká se to i několika mezinárodních autobusových linek, které budou na cestě v noci ze soboty na neděli.

U regionální dopravy změna času ovlivní například vlaky takzvaného pražského nočního rozjezdu, tedy vlaků, které ve 02:30 ráno odjíždějí z pražského hlavního nádraží do většiny směrů (do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna-Ostrovce, Berouna přes Řevnice i Rudnou u Prahy, Benešova u Prahy a Čerčan přes Vrané nad Vltavou). Tyto vlaky odjedou z pražského hlavního nádraží ve 03:30 nového, letního času.

Kvůli změně času státní dopravce zavede o víkendu speciální opatření pro provoz vlaků i personálu. Dráhy tím chtějí zamezit následnému opožďování dalších vlaků během neděle. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto zpožděné vlaky čekat.