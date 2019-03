rsk, Právo

O Rafajovi Zeman s Babišem jednali i na pondělní společné večeři v Lánech. Premiér po ní novinářům řekl, že Zeman chce počkat, jak se celá kauza vyvine. „Pan prezident má názor, že je potřeba, aby věc policie vyšetřila, aby byly známy nějaké další kroky,“ řekl Babiš.

Předseda vlády na dotaz, zda má Rafaj jeho důvěru, neodpověděl. „Musíme počkat na vyšetřování. Chci pozvat pana Rafaje na schůzku se mnou a ministrem vnitra Hamáčkem na Úřad vlády, abychom slyšeli jeho vysvětlení,“ dodal.

Babiš se již dřív od Rafaje ale distancoval slovy, že jde o nominanta soc. dem. a že informace v médiích jsou zneklidňující.

Video

Záznam: Brífing Andreje Babiše po večeři s prezidentem (Zdroj: ČTK)

Prezident v pondělí v ČT na dotaz, zda by Rafaje odvolal, kdyby mu to vláda navrhla, odpověděl: „Tak mně to navrhne. Návrh se nemusí automaticky akceptovat.“

Zeman dodal, že na schůzce Rafaje se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem nevidí nic nestandardního, a ani si nemyslí, že by musel skončit. Faltýnkovo zapojení bude ve středu probírat Sněmovna.

Prezident navíc v sobotní MfD řekl, že by Rafaje pravděpodobně neodvolal. „Protože bych musel mít v ruce pravomocný rozsudek a ten samozřejmě nemám. Pokud mám reagovat, tak jedině na základě pravomocného soudního rozhodnutí,“ prohlásil Zeman.

Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Kvůli Rafajovi se v pondělí na vládu otevřeným dopisem obrátila nezisková organizace Transparency International, která kabinet vyzvala, aby Rafaje odvolal.

„Podle informací, které byly zveřejněny médii, potvrzeny ze strany orgánů činných v trestním řízení a zejména nerozporovány aktéry, se nalézáme v situaci, kdy se nejvyšší představitel ÚOHS scházel s politiky, lobbisty a zákulisními hráči,“ uvedla TI s tím, že takové jednání narušuje důvěryhodnost ÚOHS.

Babiš v pondělí po jednání vlády prohlásil, že se o dopise dozvěděl z médií. „Transparency International není jméno, které u mě vzbuzuje důvěryhodnost, ale určitě se tomu budeme věnovat,“ řekl.