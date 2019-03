Vláda hledá cestu, jak zvýší důchody

Důchody se mají i příští rok zvýšit v průměru o 900 korun. Na svém pondělním jednání se na tom shodla vláda. Nad tím, jak to udělá, však shoda mezi ministry ANO a ČSSD zatím nepanuje. Po jednání kabinetu to prohlásil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a Právu to poté potvrdily i ministerstva financí, práce a sociálních věcí.