Příští týden by se měla ve Sněmovně znovu projednávat kauza týkající se mýta a schůzek šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka a jejich spojky Jiřího Švachuly. Co budete chtít ještě řešit?

Je pro mě nepřijatelné, aby se veřejné zakázky jakýmkoliv způsobem ovlivňovaly, zvlášť jestliže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má být nestranným garantem spravedlivých soutěží a tendrů. Kolem mýta, které je opředeno tolika bájemi, se dějí takovéto kejkle.

Je řada otázek, na které jsem nedostal odpověď. Jedna z nich je, zda způsobem, jak se soutěžilo mýto, a dalšími kroky není ohroženo například čerpání dotací pro ČR. Další je otázka, proč se předseda Faltýnek scházel se šéfem ÚHOS údajně kvůli úsporám v době, kdy vlastně úspora vznikla a k jakýmkoliv schůzkám už nebyl důvod.

Myslíte, že Faltýnkovy argumenty nejsou věrohodné?

Myslím, že řadu rozuzlení přinesou orgány činné v trestním řízení. Jisté je jedno – jestli předseda Faltýnek vyjednával s dodavateli, tak může být ohrožen tendr na mýto, protože zákon o veřejných zakázkách jasně říká, že zadavatel a soutěžící se mohou potkávat pouze přes portál zadavatele.

Ale on říká, že si mandát vzal sám.

Co jiného může říkat? Počkejme si na to, s čím přijdou orgány činné v trestním řízení.

Některé strany už začaly požadovat, aby byl Rafaj odvolán. Myslíte, že k tomu nastal čas?

Teď se ukazuje, že policie prošetřuje i tendr na Národní muzeum. Uvidíme, s čím dál ještě policie přijde. Předpokládám, že prioritou vlády je, abychom měli nestranný úřad, který hlídá hospodářskou soutěž.

Kandidujete na šéfa lidovců. Čím budete chtít příští pátek přesvědčit delegáty sjezdu KDU-ČSL, aby vás zvolili?

Je to několik kroků. Musíme se soustředit na omlazení členské základny, víc podporovat naše úspěšné ženy v komunální politice a posouvat je do krajských zastupitelstev i do parlamentu. Začalo se nám dařit ve městech, ale musíme se vrátit tematicky k venkovu, kde jsme část voličů ztratili. Dále musíme posílit kompetence, přinejmenším v ekonomické oblasti a v obchodu a průmyslu. Budu-li zvolen, vznikne ekonomická komise KDU-ČSL.

Musíme se soustředit hlavně na malé a střední podnikání a také na ekonomickou chudobu, protože ač máme hospodářský růst, tak z průzkumů vyplývá, že pro třetinu rodin, kde oba rodiče chodí do práce, může být mimořádný výdaj, například v podobě rozbité pračky, ohrožením rodinného rozpočtu.

Být konzervativní je velmi sexy.

Jak chcete nalákat mladé lidi, kteří jsou spíš liberální, do konzervativní strany?

Být konzervativní je velmi sexy. V jižních Čechách jsme měli před pár lety mezi Mladými lidovci šest členů a teď jich je už přes sedmdesát. Recept je jednoduchý. Vyčleníte člověka, který se mladým věnuje, má přiměřený věk, dělá zajímavé akce, které nemusí být nutně politické.

Myslel jsem, že chcete získat politický potěr, a ne pořádat zábavné akce.

Nejde jen o členy, ale chceme získat i sympatizanty, kteří k nám chodí a časem, když vidí, že to u nás funguje, k nám vstoupí a jsou za nás ochotni kandidovat. To je cesta. My jsme měli v komunálních volbách na kandidátkách pouze třetinu straníků, ostatní byli nestraníci.

Řadě mladých lidí ale vadí některé vaše středověké názory: na potraty, rodinu, svazky homosexuálů…

Znám řadu mladých lidí, kterým se naopak konzervativní hodnoty líbí, třeba výběr partnera na celý život, vztah k vlasti, půdě, bezpečnosti a vzdělanosti.

Chcete měnit program?

Jak jsem už řekl, musíme získat ekonomickou kompetenci. Musíme se víc věnovat vztahu ke krajině, kvalitě potravin, zadržení vody v krajině. Musíme předat půdu, kterou jsme dostali po otcích, našim dětem v pořádku.

Musíme klást větší důraz na vzdělanost. Rusko na nás útočí pomocí hybridních hrozeb. Musíme se inspirovat ve světě, např. ve Finsku, stejně jako tam musíme naučit mladé lidi zacházet s informacemi, aby dokázali odolávat různým blbostem.

Nemáme ropu, tak se musíme zaměřit na jiné zdroje a co nejvíc podporovat vědu a výzkum.

Zájem kandidovat na předsedu lidovců projevili Marek Výborný, Marián Jurečka a Jan Bartošek.

Kde chcete získat odborníky na ekonomiku?

S řadou z nich jsem mluvil a jsou ochotni lidové straně pomoci, ale jména prozradím až po sjezdu. V ekonomice musíme posílit, protože jinak pojedeme na půl plynu.

Podpora lidové strany je jen kolem pěti procent, proč?

Bohudíky máme pět procent a neklesáme, je vidět, že máme pevné voličské jádro. V politice se hodně zvýšila konkurence, dřív bylo sedm parlamentních stran, teď jich je devět. A také se jen těžko vzpamatováváme z rozchodu s hnutím STAN, který nás v očích lidí jednoznačně poškodil.

Musíme být mnohem aktivnější v přinášení vlastních témat a řešení, např. bychom se měli snažit narovnat penze žen, aby nebyly trestány nižším důchodem za to, že vychovávaly děti.

Středopravicových stran je u nás hodně a musí se dělit o voliče. Vy jste odmítli kandidovat v květnových evropských volbách se STAN a TOP 09. Už jste případnou integraci úplně zavrhli?

V komunálních i krajských volbách lidovci jasně ukázali, že dokážou kandidovat s partnery. A po sjezdu nás čeká otázka, jak postupovat v příštích volbách. Za sebe říkám, že musíme budovat silnou KDU-ČSL. A stejně legitimní je otevřít otázku, o níž bude muset členská základna rozhodnout, zda vytvořit něco na způsob čtyřkoalice. Ta by mohla voličům nabídnout alternativu s ambicí mít premiéra.

Slyšel jsem vás, že za nejpřirozenějšího partnera máte ODS. To by byl ten koaliční partner?

ODS vnímám jako přirozeného partnera. Jsme s nimi na radnicích v řadě měst. U nás v Dačicích, kde jsem byl místostarostou, máme funkční koalici. Zda to půjde na celostátní úrovni, musíme zvážit.

Měli bychom se vrátit k některým myšlenkám Josefa Luxe. Ten uvažoval o českém modelu CDU-CSU.

Další do čtyřkoalice by mohly být STAN a TOP 09?

Měli bychom se vrátit k některým myšlenkám (někdejšího předsedy KDU-ČSL) Josefa Luxe. Ten uvažoval o českém modelu CDU-CSU. A mně je blízká i čtyřkoalice, protože tak budeme moci prosazovat svůj program ve vládě. Musíme mít ambici se vrátit do vládních lavic.

Jste připraveni dělat ODS juniorního partnera, jako to dělá CSU?

Jsme připraveni dělat seriózního partnera, ale k tomu je nutná podmínka, že sami budeme dostatečně silní.

Nebyla by potíž, že vy jste proevropští a ODS Unii docela kritizuje?

ODS byla strana, která prosazovala naše přijetí do EU, její premiér podepisoval Lisabonskou smlouvu. ODS, ať říká, co chce, je proevropská strana. V tom problém nevidím. Většina členů ODS, se kterými se bavím, vidí budoucnost v EU.

Jak jste hodnotil vyloučení Klause juniora z ODS?

Nechci komentovat rozhodování v jiné straně, ale zneužívání tématu holocaustu v politické diskusi škodí nám všem.

Říkáte zaplaťpánbůh za pět procent. Co dělal Pavel Bělobrádek špatně a co budete chtít změnit?

Neříkám zaplaťpánbůh, ale je to fakt. Když jsme vstupovali do koalice se STAN, tak jsme měli 7,5 procenta. Naše práce byla dobrá a lidé to viděli. Ale po tom konci koalice se to zhouplo dolů a od té doby se zase zvedáme.

Nepodařilo se nám dostatečně vysvětlit, proč koalice vznikla. Naši voliči by byli schopni akceptovat, že jdeme s liberálnějším hnutím STAN, ale liberální volič nechtěl podpořit konzervativnější KDU-ČSL. Bylo málo času to vysvětlit a také nás poškodilo vyjádření politiků STAN, že za rozchod mohou lidovci, i když to bylo po vzájemné dohodě.

Jan Bartošek na snímku s Pavlem Bělobrádkem, ten už post šéfa KDU-ČSL neobhajuje

Říkáte, že ta čtyřkoalice by měla vzniknout jako alternativa. Myslíte k hnutí ANO?

Měli bychom mít ambici sestavit jinou vládu, než je dnes.

A co když budete muset řešit otázku, zda jít do vlády s ANO? Jak reflektujete skutečnost, že Andrej Babiš je sice trestně stíhaný, ale má stále vysokou podporu lidí?

Naše stanovisko, že nejdeme do vlády s trestně stíhaným člověk, ať je z jakékoli strany, platí. Naše členská základna jasně řekla, že toto tolerovat nebude. Ale uvidíme, jak to všechno dopadne. A priori spolupráci s ANO neodmítáme, programově jsme schopni s nimi spolupracovat.

Kdyby Babiš stíhán nebyl, tak byste s ním problém neměl?

Neměl.

