Jan Holý, Právo

Sňatek loni uzavřelo 54 470 párů, což bylo o 1,9 tisíce více než v roce 2017. Vyšší počet uzavřených manželství statistici naposledy zaznamenali v roce 2007.

„Na sňatky nejbohatší byly loni měsíce červen a srpen. V každém z nich se konalo více než deset tisíc svatebních obřadů,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

U 36,6 tisíce párů šlo o první sňatek jak pro ženicha, tak pro nevěstu, u 7,4 tisíce sňatků byli oba snoubenci rozvedení. Ženichům bylo nejčastěji 29 let a nevěstám 27 let.

Rozvedeno bylo loni 24 122 manželství, o 1600 méně než v roce 2017. Ve více než 14 000 případech měli rozvádění manželé nezletilé děti. Čtyři pětiny mužů a žen se rozváděly poprvé. Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,8 roku, rozvedeným ženám 41,9 roku.

Dětí narozených v manželství přibylo

Do ČR ze zahraničí přišlo rekordních 58 tisíc lidí, vystěhovalo se jich necelých 20 tisíc. Vyplývá to z předběžných údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V Česku se loni narodilo 114 036 dětí, o 369 méně než v roce 2017. Meziročně mírně přibylo dětí narozených v manželství. Podíl dětí narozených mimo manželství se tak snížil na 48,5 procenta, v roce 2017 to bylo 49 procent. Meziroční pokles statistici zaznamenali poprvé od roku 1988.

Počet potratů klesl zhruba o 2400 na 32 600, nejčastěji se týkal žen ve věku 31 let.

V průběhu roku 2018 zemřelo 112,9 tisíce obyvatel Česka, o 1,5 tisíce více než v roce 2017. Mezi zemřelými bylo 57,3 tisíce mužů a 55,7 tisíce žen.

Vývoj počtu obyvatel v Česku

FOTO: Martin Havelka, Novinky

V průběhu prvního roku života zemřelo celkem 292 dětí, ve srovnání s rokem 2017 o 12 méně. Kojenecká úmrtnost se meziročně mírně snížila z 2,7 na 2,6 promile.

Do ČR loni přišlo ze zahraničí rekordních 58,1 tisíce osob, meziročně o 12,2 tisíce více. Naopak do zahraničí se z Česka loni vystěhovalo 19,5 tisíce osob, o 1,8 tisíce více než v roce 2017. Saldo zahraničního stěhování loni dosáhlo 38,6 tisíce osob a bylo nejvyšší za posledních deset let.

V České republice loni přibylo zhruba 13 200 Ukrajinců, 5200 Slováků, dva tisíce Rumunů a asi 1900 Bulharů. S odstupem pak následovali Rumuni a Bulhaři.

Nejvíce lidí loni žilo ve středních Čechách (1 369 332 osob) a Praze (1 308 632 osob).

Středočeský kraj loni zároveň zaznamenal nejvyšší meziroční přírůstek o 16 537 obyvatel. Naopak v šesti krajích se počet obyvatel snížil. Nejvíce v Moravskoslezském kraji, kde klesl počet obyvatel o 2587 osob.