Jiří Mach, Právo

S prvním výstřelem přišli piráti, podle jejichž místopředsedkyně Olgy Richterové by se měla rodičovská navyšovat každoročně podle růstu průměrné mzdy.

Rodičovská by mohla činit desetinásobek. Průměrná mzda v zemi loni dosáhla podle statistiků 31 885 korun, takže rodičovská by teoreticky činila 318 tisíc korun.

Koalice se dohodla, že od ledna příštího roku se rodičovská zvýší z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Ale stále není jasné, jestli se bude týkat všech matek a otců na rodičovské, anebo jen těch, jejichž děti se narodí po roce 2020.

Ve vedení sněmovního sociálního výboru panuje shoda, že je třeba do budoucna valorizovat rodičovskou, jen se ještě musí vyjasnit jak.

Dvanáct let se částka nezvýšila



„Má logiku to vázat na mzdu, protože filozofie rodičovské je náhrada ušlé mzdy. Ale na druhou stranu si umím představit úskalí kolem statistických údajů, aby se valorizovalo podle relevantních dat,“ řekla Právu první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Piráti to střelili od boku. Když chtějí udělat desetinásobek, tak jim asi jde o to, aby tady byl zase vidět nějaký nárůst. Ale není to tak snadné. Na nutné automatické valorizaci jsme se shodli napříč politickým spektrem. Ušetřili bychom si tady ty různé vytáčky, které jsou se současnou valorizací spojené. Ale je třeba to navázat na jasné hodnotitele,“ dodala s tím, že jinak je TOP 09 obecně příznivcem automatických valorizací.

Šéfka sociálního výboru Radka Maxová (ANO) souhlasí, že automatická valorizace by byla „východiskem k tomu, abychom se do budoucna takto nedohadovali o navyšování“.

Podle ní je ve Sněmovně shoda, aby rodiče mohli snáz propojovat rodinný a profesní život. Ke spojování valorizace s průměrnou mzdou se však vyjádřila opatrně už kvůli finančním dopadům, které ještě zdaleka nejsou vyčíslené.

Také koaliční partner, ČSSD, s automatickou valorizací počítá. „Na návrh zvýšit rodičovský příspěvek musí navázat i návrh na jeho automatickou valorizaci jako u důchodů. Děti si zaslouží totéž. Výpočet by měl být obdobný jako všechny ostatní mechanismy. O tom ale ještě bude debata,“ napsala Právu místopředsedkyně výboru Alena Gajdůšková.

I provládní komunisté mají automatickou valorizaci za nutnou. „Ta dávka se nezvyšovala 12 let a vnímali jsme, jak je to obrovský propad finančních příjmů u rodičů nastupujících na rodičovskou dovolenou,“ řekla Právu expertka KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Podle ní je i plánované navýšení na 300 tisíc nedostatečné a mělo by být vyšší o dalších 20 až 40 tisíc. A to i s ohledem nejen na růst cen, ale i třeba minimální mzdy. „Na průměrnou mzdu by se valorizace navázat dala, ale je to zatím jen nástřel a věc dalších debat,“ dodala.

Jan Bauer (ODS) považuje návrh pirátů za zajímavé téma k diskusi. Nyní se však hlavně soustředí na „rozumné navýšení rodičovského příspěvku, který se dlouhá léta nezvyšoval“.

Debatě o valorizaci se nebrání ani šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek.