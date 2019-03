Miloslav Hradil, Právo

Důvodem je situace, která vznikla kolem stavby objektu Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce, jež má v budoucnu prezentovat poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě, zejména pak v zemích visegrádské čtyřky. Vláda na ni nedávno uvolnila 593 milionů korun.

„Ministr kultury Antonín Staněk svými kroky Muzeum umění Olomouc neustále záměrně dehonestuje, eskaluje v něm napětí a nejistotu. Zástupce profesních organizací, uznávané odborníky a zodpovědné zaměstnance muzea, jejichž názory se ministru Staňkovi nehodí, úmyslně uráží,“ stojí mj. v dopise.

Muzeum umění na přípravě SEFO pracuje zhruba deset let. Má již také připraven projekt stavby od architekta Jana Šépky. Ministerstvo ale z pozice zřizovatele muzea nečekaně rozhodlo, že musí být vypsána architektonická soutěž.

Zaměstnanci muzea obvinili Staňka, který byl do loňského roku olomouckým primátorem, z arogantního chování, které se podle nich naposledy promítlo ve formulaci tiskové zprávy ministerstva kultury. Týkala se pondělní panelové diskuse k SEFO v Praze.

„Text veřejnosti podsouvá, že se Muzeum umění chce nelegitimním způsobem zmocnit téměř 600 milionů korun na stavbu SEFO. Ministerské prohlášení zpochybňuje nejen právní subjektivitu muzea a jeho odpovědnost, ale i kontinuitu předcházejících kroků ministerstva kultury,“ uvádí se v dopise.

Muzeum umění v Olomouci (MUO) MUO je jednou z největších institucí svého druhu v ČR. Jeho součástí je Muzeum moderního umění v Olomouci a arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži.

Za zvláštní označují zaměstnanci muzea to, že nebyli k diskusi oficiálně přizváni. „Bylo velkou chybou ministerstva kultury, že jsme se nemohli této panelové diskuse zúčastnit. Přece tento projekt je o nás,“ zdůraznil ředitel MUO Michal Soukup.

Proti záměru na vypsání architektonické soutěže se ohradila řada odborníků, kteří podporují Šépkův návrh podoby nové muzejní budovy. Soutěž by měla být připravena do začátku dubna.

Soukup ve čtvrtek řekl, že se Staňkem o SEFO jednal pouze loni v září. „Jednoznačně deklaroval, že má v úmyslu uspořádat architektonickou soutěž. Dostali jsme za úkol ji připravit. Žádný dialog jsme ale o tom nevedli,“ poznamenal ředitel.

„Podporujeme vyhlášení architektonické soutěže, ale na druhé straně profesní sdružení, kterým je Česká komora architektů, hovoří o tom, že když do projektu bylo vloženo tolik času a energie, jestli by nestálo za to, aby tato studie (Šépkova) byla zrealizována. Muzeum umění je připraveno architektonickou soutěž uspořádat, pracuje na ní, aby byla přijatelná pro všechny strany, ale domníváme se, že již nemůžeme o projektu diskutovat s nynějším ministrem,“ konstatoval Soukup.

Staněk je podle své mluvčí připraven svůj postoj obhájit a jeho kompetentnost je záležitostí vlády a premiéra. „Ministerstvu nepřísluší posuzovat ani hodnotit, zda jsou argumenty účastníků pádné a věrohodné. Otázka důvěry a kompetentnosti ministra je výhradně záležitostí vlády a pana premiéra,“ uvedla ve čtvrtek v prohlášení tisková mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl.

Ministerstvo kultury podle ní ctí principy demokracie a svobody projevu včetně vyjádření nejrůznějších názorů, volí však dialog a formu otevřené komunikace, jako byla například veřejná diskuze s odborníky.

„Ukáže-li se, že postup ministra, který volá po transparentní veřejné soutěži na novou stavbu muzea za 593 milionů korun z veřejných zdrojů, ze které má vzejít nejlepší návrh, je nepochopením situace, je připraven svůj postoj k dané problematice před vládou, Sněmovnou i veřejností kriticky obhájit,“ dodala mluvčí.

Staněk si nyní podle Soukupa připravuje důvody pro jeho odvolání. „Do Olomouce má doputovat téměř 600 miliónů korun. Naše indicie jsou, a směřují k tomu audity a další kontroly, aby tuto instituci (Muzeum umění) ovládl jiný ředitel, který bude nějakým způsobem moci rozhodovat o těchto finančních prostředcích,“ řekl Soukup.

Podle signatářů výzvy už nejde o zvolenou podobu SEFO a ani o to, zda na projekt bude, či nebude vypsána architektonická soutěž. „Problém je závažnější. Jde o existenci instituce, která si před téměř 30 lety vydobyla samostatnost a v průběhu let se zařadila svou prací a významem k mezinárodně uznávaným institucím,“ napsali v otevřeném dopise.

Sám Soukup předpokládá, že bude následovat jeho odvolání. Pan ministr tu instaluje nového ředitele a dialog se bude ubírat jiným směrem, to už bohužel nebude v naší moci,“ uzavřel ředitel.