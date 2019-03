mcm, Právo

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) proto požaduje od státu na obnovu lesů po kůrovci v příštím roce pro vlastníky lesů pět miliard korun. Jak novinářům sdělil předseda tohoto sdružení František Kučera, v důsledku sucha a kůrovcové kalamity jsou ohroženy lesy na téměř milionu hektarů lesních ploch.

Pokud stát obnovu lesů významně nepodpoří, tak rozsáhlé a náhlé odlesnění bez dostatečné náhrady lesa může mít ve střednědobém horizontu extrémně závažné dopady na vodní režim v krajině, upozorňují nejen lesníci, ale i vědci.

„Bez obnovy kůrovcem zdecimovaných lesů se totiž bude sucho dále zhoršovat,“ upozornil Kučera.

„Zcela reálné je zvyšování teplotních výkyvů, pokles srážek, výrazné snížení zadržování vody v krajině, zvýšení eroze a nárůst rizika povodní, ale i zhoršení kvality vody ve zdrojích,“ varuje také ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek. Zatímco povrchová teplota lesa je i v létě pod 30 stupňů, povrchová teplota odvodněných městských ploch a sklizených polí přesahuje i 50 stupňů.

„Když v Česku v červenci sklidíme 18 000 km2 řepky a obilnin, tak se na suchých přehřátých plochách ohřívá vzduch energií asi 9000 GW. Přitom produkce všech elektráren v ČR je 12 GW,“ potvrdil přírodovědec Jan Pokorný z obecně prospěšné společnosti ENKI Třeboň. Letos mají vlastníci lesů na dotacích získat 1,15 miliardy korun, což je proti loňsku dvojnásobek.

„Tato částka je absolutně nedostatečná,“ uvedl předseda SVOL. Sdružení proto jedná s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o novém dotačním titulu.

O novém dotačním titulu se jedná

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého resort připravuje třímiliardový dotační program. O peníze z něj by podle dosavadních předpokladů mohli vlastníci lesů začít žádat koncem letošního roku. Na připravovanou podporu by podle Bílého měli dosáhnout především nestátní vlastníci lesů, a to právě kvůli propadu cen dříví na trhu.

Podpora se podle něj nyní notifikuje u Evropské komise. S ministerstvem financí také resort vyjednává o tom, z jakých zdrojů se na ni vezmou peníze.

„Umožní to vlastníkům lesů zajistit porosty do ekonomické fáze produkce, tedy 40 let, a včas zajistit plnění celospolečenských funkcí lesů, jakými jsou funkce hydrologická, ochrana půdy nebo funkce rekreační,“ uvedl Bílý.

Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun. Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy tuzemských lesů i zpracovatele dřeva, přitom ale tvrdí, že by letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.