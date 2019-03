Úřad prověří náklady šesti stran na předvolební kampaň

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) hodlá u šesti stran prověřit, jak byly financovány jejich kampaně před sněmovními volbami v roce 2017. Úřad to v pondělí oznámil bez uvedení toho, o jaké subjekty se jedná. Podle informací ČTK by se to mělo týkat hnutí ANO, ČSSD, ODS a SPD, které jsou ve Sněmovně, a také Realistů a Zemanovců. Úřad má pochybnosti o tom, zda náklady na reklamu odpovídají částkám, které strany zveřejnily.