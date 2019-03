Novinky, ČTK

Všechny aktivity, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, policie pečlivě prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení, uvedl v sobotu na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Také policejní prezident Jan Švejdar zdůraznil, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti.

„Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen,” napsal na twitteru šéf policejního sboru.

Hamáčka vyzval Kalousek



Ještě předtím šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Hamáčka, aby policii dal podnět k prošetření závažných trestných činů, ke kterým podle něj dochází na sociálních sítích schvalováním teroristického útoku na Novém Zélandě. „Zastavme tu stoku dřív, než se v ní utopíme,” dodal opoziční politik.

Při střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zahynulo 49 lidí a další jsou v kritickém stavu. K útoku se přihlásil australský pravicový radikál, který uvedl, že ho k činu vedly protiimigrační motivy.

Čin v pátek odsoudili také čeští vládní i opoziční politici. Někteří přitom zdůraznili, že až k takovým činům může vést šíření strachu a nenávisti.

Policie už dříve řešila nenávistné komentáře na internetu. Například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z teplické základní školy, policisté obvinili tři osoby. Do třídy chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.