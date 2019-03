kab, Právo

„NEONACISTÉ, RASISTÉ, NÁSILNÍCI A DĚDICOVI LIDÉ V SPD? NEPŘIJATELNÉ!!! Proč to děláte Radime Fialo, Michale Šmucre, Jane Čížku? Kdo Vám přikázal zničit vlastenecká hnutí v ČR?“ napsal na Facebooku Volný.

Reagoval prý na to, že nové vedení SPD v Moravskoslezském kraji přijalo zpět do hnutí tamního politika Milana Kuchára, kterého Volný označil za „usvědčeného rasistu a neonacistu“ a udělilo řádné členství bývalému členu ČSSD Martinovi Dluhošovi, kterého Volný zase častoval slovy, že je to „další otrok“ bývalého poslance ČSSD Adama Rykaly a ostravského lobbisty Martina Dědice.

O Šmucrovi, řediteli prostějovského gymnázia, který je spoluautor programu SPD, před rokem psal server Aktuálně.cz jako o člověku, který se má stát poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Informace serveru tehdy potvrdila bývalá mluvčí vlády Barbora Peterová.

Čížek je zase majitel společnosti Strategic Consulting, která vydávala SPD předvolební tisk.

„Pan Milan Kuchár byl navržen na vyloučení bývalým regionálním vedením, za rasistické a neonacistické verbální i internetové projevy, včetně zasílání fotografií s Adolfem Hitlerem a rasistickým textem. O jeho chování má pražské předsednictvo nezpochybnitelně informace, protože to bylo pražské vedení, nikoliv regionální, které finálně schvalovalo návrh na jeho předchozí vyloučení,“ napsal Volný na Facebooku.

Ve Sněmovně zůstane

„Toto je další zákeřný útok proti vlasteneckým silám, řízený přímo z předsednictva SPD. Odmítám být součástí této špinavé hry. Stejně jako 90 procent řádných členů bývalé RK SPD MSK vystupuji z SPD,“ dodal Volný.

Nedávno přitom oznámil, že bude kandidovat proti Okamurovi na předsedu SPD. Na dotaz Práva, zda také vystoupí z poslaneckého klubu SPD, řekl, že nejspíš bude muset. Mandát poslance mu však nezanikne a Volný se jej nevzdá. Zůstane pravděpodobně tedy jako nezařazený.

„Já se poslaneckého mandátu, který jsem získal i díky tvrdé práci, určitě nevzdám. Budu dál pracovat ve prospěch přirozené lidské svobody a přímé demokracie. Velmi pravděpodobně zůstanu jako nezařazený poslanec,“ řekl Právu.

„Předpokládám, že nebudu nemoci neodejít z klubu,“ poznamenal Volný.

Právo kontaktovalo také Okamuru a prvního místopředsedu SPD Fialu. Fiala napsal, že zatím o odchodu Volného neví. „Pan Volný SPD neinformoval,“ uvedl.

Vedení SPD zrušilo moravskoslezskou buňku hnutí v únoru. Údajně v ní docházelo k porušování stanov a krácení demokratických práv jejích členů.

V listopadu 2017 někteří členové SPD v Moravskoslezském kraji sepisovali proti Volnému petici a žádali jeho odvolání z pozice šéfa. Vinili ho z diktátorství, Volný však takový výtky odmítl.