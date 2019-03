Jan Martinek, Renáta Bohuslavová, Novinky, Právo

Klaus slova pronesl v úterní debatě při hlasování o GDPR. Předseda strany Petr Fiala se pak za jeho výrok jménem ODS omluvil.

ODS v prohlášení uvedla, že se od jeho slov distancuje a považuje taková slova za nepřijatelná a znovu se za ně omluvila.

„ODS vyzývá Václava Klause ml. k odchodu z poslaneckého klubu ODS a konstatuje, že Václav Klaus ml. svým jednáním dlouhodobě poškozuje stranu,” uvedla strana v oficiálním prohlášení.

Klaus: Neodejdu, ať mě vyloučí



„Rozhodně neakceptuji výzvu k nějakému odchodu, ať mě případně kdyžtak vyloučí. Pakliže mě vyloučí, tak se obrátím k voličům. ODS je skupina zasloužilých funkcionářů, kteří stranu už jednou dotáhli ze 30 procent na 6 a nenáviděli mě od té doby, co jsem tam vkročil,” řekl Novinkám Klaus ml.

„Za ODS jsem kandidoval, ctím její základní hodnoty, zakládala se u nás doma v kuchyni,“ dodal syn bývalého prezidenta Václava Klause.

Pokud Klaus ml. klub opustí, zřejmě by odešel i z čela sněmovního školského výboru. Ve straně by zatím zřejmě i tak zůstal, z té ho může vyloučit pouze jeho krajská organizace, od které má nominaci.

Václav Klaus ml.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Přestřelil, tvrdí občanští demokraté



Oslovení poslanci ODS se shodli na tom, že Klaus ml. svým výrokem přestřelil. „Jeho slova byla absolutně nepřijatelná z mnoha důvodů, a to říkám i přes to, že se mi přejímání směrnic EU také nelíbí,“ řekl Právu například místopředseda ODS Martin Kupka.

S čím Klaus ml. porovnává jednání o GDPR Během nacistické okupace byla v Protektorátu zřízena Ústředna pro židovské vystěhovalectví, která podléhala Adolfu Eichmannovi. Zastrašováním nutila Židovskou náboženskou obec v Praze, aby prováděla registrace Židů, shromažďovala je k deportacím a zajišťovala jejich majetek. Nacisté tak zvráceným způsobem donutili samotné Židy, aby se organizačně podíleli na vlastním tragickém osudu. Transporty s Židy mířily do ghetta v Terezíně. V roce 1942 pak z přeplněného Terezína odváželi nacisté Židy v rámci „konečného řešení židovské otázky“ do vyhlazovacích koncentračních táborů, kde většina deportovaných zahynula v plynových komorách. Podle údajů izraelského památníku Jad vašem nacisté během holokaustu povraždili přes 78 tisíc Židů z Čech a Moravy.

„Už to musíme řešit. Překročil hranici už poněkolikáté,“ reagoval poslanec Pavel Blažek.

Veřejně se od Klausových slov distancovali i jiní poslanci, například Martin Baxa. „Jednoznačně se distancuji od příměru, který použil Václav Klaus ml. při rozpravě v poslanecké sněmovně. Je naprosto nepřijatelné takto zneužívat děsivé hrůzy holocaustu,” napsal Baxa na Twitteru.

Klaus: Má pozice je proizraelská



Vůči kritice, která se na Klausovu hlavu snesla, se ve středu na plénu ohradil. „Mediální darebáci se mi snaží nasadit antisemitskou notu. Ale celý můj přístup je opačný, má pozice je velmi proizraelská,“ řekl. V úterý svůj výrok hájil s tím, že byl „drsný, ale sedí.”

Klaus ml. přirovnal projednávání evropských směrnic k údělu židovské obce za nacistické okupace během úterní debaty k zákonu o zpracování osobních údajů, který reaguje na evropské nařízení GDPR. Předlohu poslancům vrátil Senát.

„Projednáváme něco, co občané ČR nechtějí. To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou,” prohlásil Klaus ml. na plénu Sněmovny.