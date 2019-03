Pavel Karban, Právo

Pro převod akutní péče z Orlové do Karviné a Havířova zvedlo ruku 34 členů z krajské koalice z hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL. Proti bylo 20 zastupitelů, čtyři se zdrželi.

Změny v nemocnici Orlové si podle kraje vyžaduje tzv. optimalizace krajské zdravotní sítě, podle níž se mají lůžková oddělení interny, ortopedie a chirurgie z Orlové přemístit do Karviné. V Orlové by tak měly zůstat pouze ambulance a léčebna dlouhodobě nemocných. Změny hejtmanství zdůvodňuje ekonomickou situací, nedostatkem personálu a stárnutím populace. Právě kvůli stárnutí populace se často poukazuje na nedostatek lůžek pro dlouhodobě nemocné.

Areál nemocnice v Orlové.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Nemocnice se kromě Karviné a Havířova nacházejí i v blízké Ostravě, Frýdku-Místku a Českém Těšíně.

Starosta: Chceme bojovat



Starosta Orlové ovšem s omezením provozu nemocnice nesouhlasí. „Ještě dnes pošleme žádost o převod nemocnice do vlastního majetku. Nepřestáváme bojovat, protože tohle to se nám nelíbí,“ upozornil starosta Orlové Miroslav Chlubna (nez. a Změna pro lidi). Dodal, že o osudu nemocnice rozhodli zastupitelé tří stran: ANO, KDU-ČSL a ODS.

„Ti podpořili likvidaci orlovské nemocnice, její vykradení směrem do Karviné nebo Havířova. Ale hlavně jim tam nebude mít kdo přejít. Protože ti lidé tam nechtějí. Takže to, co teď způsobili, je, že lékaři nebudou v Karviné, Orlové ani Havířově a všichni se budeme mít happy,“ durdil se.

Chlubna potvrdil, že město ještě ve středu po rozhodnutí rady pošle dopis na kraj s žádostí o převod nemocnice na město. „Zastupitelstvo už v prosinci schválilo zahájení jednání o převodu nemocnice do majetku města,“ podotkl.

Zaměstnanci prý nepřejdou



Už hodinu před zahájením jednání moravskoslezského zastupitelstva protestovala před hejtmanstvím proti plánovanému rozhodnutí více než stovka lidí. Byla mezi nimi i Iveta Weisserová, předsedkyně Unie sester v Orlové a sestra orlovského ARO. Z rozhodnutí zastupitelů byla zklamaná.

„Mrzí mě hlavně to, že je nepřesvědčily argumenty všech diskutujících,“ poukázala s tím, že nemocnice v Orlové není jen o Orlové. „Ale je tam spousta dalších, jako Petřvald, Rychvald, a všem zajišťujeme dostupnou akutní péči. Nyní doufáme, že rozhodnutí zastupitelstva, které padlo ve třech vteřinách, nebude likvidací akutní péče v naší oblasti,“ řekla.

Podle Weisserové dojde k tomu, před čím zaměstnanci, pokud dojde ke zrušení akutní péče, kraj varovali. „Zaměstnanci opravdu do karvinské nemocnice nepřejdou. Přejdou všude jinde, ale nezajistí personální stabilitu Karviné ani Havířova,“ ujistila a dodala, že ani ona nehodlá přecházet do Karviné.

„Zůstanu v případě, že přejdeme pod město.“ Co po středečním rozhodnutí udělají zaměstnanci orlovské nemocnice, kteří jsou od minulého týdne ve stávkové pohotovosti, předsedkyně Unie sester v nemocnici Orlová momentálně nevěděla. „Musíme se poradit a zvážit co dál,“ nastínila Weisserová.