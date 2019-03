ren, Novinky, ČTK

Jedním z cílů novely je podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zkrátit proces ukončení pobytu ze dvou a více let na maximálně půl roku.

„Tento problém se snažíme řešit. Dnes když chceme vyhostit cizince, který opakovaně páchá trestnou činnost, tak to trvá několik let. Nyní budou lhůty maximálně půl roku. Správní soud by měl na rozhodnutí o odvolání mít nejvýše 90 dnů,” dovysvětlil ve středu novinářům Hamáček. Týká se to podle něj ročně asi 400 případů.

Novela dále zavádí například povinné integrační-adaptační kurzy pro cizince. Ty by měl cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu absolvovat do jednoho roku od nabytí platnosti povolení.

Kurzy by se měly konat v Centrech na podporu integrace cizinců, které budou ve všech krajích. Nyní takové zařízení chybí ve středních Čechách. Náklady na zavedení kurzů, jejich poskytování do roku 2020, provoz center a výstavbu jednoho nového centra podklady pro vládu odhadují na 142 milionů korun.

Kvóty pro ekonomické migranty



Další věcí, která by měla zjednodušit a zrychlit příchod pracovní síly do Česka, jsou tzv. mimořádná pracovní víza, která by měla být na jeden rok.

Předloha má mimo jiné kabinetu umožnit i stanovení kvót pro ekonomické migranty. Kvóty by měly stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by české ambasády směly v nejbližším roce přijmout. Případné zavedení kvót vláda zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů, které povolení vyřizují. Za uplynulé roky se počet žádostí o pracovní pobyty ztrojnásobil. V roce 2014 jich bylo zhruba 3000, před dvěma lety více než 9000.