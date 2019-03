kab, ren, Novinky, Právo

Na otázku, zda je správné, že se do toho Faltýnek vložil, Ťok Právu řekl: „Já nevím, do jaké míry. Pověření od nás neměl.“

Stejně tak odmítl, že by o Faltýnkových schůzkách věděl. „No, to určitě ne. O těchto posledních jednáních jsem určitě nevěděl,“ sdělil Právu Ťok.

Faltýnek v úterý řekl, že jednal s náměstky na ministerstvu Jakubem Kopřivou a Milanem Ferancem.

Na jednání poslaneckého klubu ANO, kde Faltýnek svou kauzu vysvětloval kolegům, nebyl. „Já jsem se s panem Faltýnkem ale potkal. On říkal, že většinu věcí, co se píše, neřekl. Tak zatím věřím jemu,“ řekl Právu Ťok.

Faltýnek své schůzky s ředitelem Kapsch Karlem Feixem i s předsedou antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petrem Rafajem v minulém volebním období vysvětloval novinářům tak, že se jen snažil Ťokovi pomoci.

„Hnutí ANO má pět let zodpovědnost za resort dopravy. V momentě, kdy pan premiér Sobotka říká našemu ministrovi: vyřeš problém do konce července nebo tě odvolám, tak já nepotřebuji žádné pověření jako první místopředseda hnutí, abych ten problém pomohl řešit, a já jsem ho vyřešil,“ prohlásil Faltýnek.

Ťok potvrdil, že mu Sobotka vyhrožoval vyhazovem, a to prý několikrát. „Pan Sobotka samozřejmě řešit mnohokrát mýto, jestli bude šance o tom mluvit na schůzi, tak tu historii můžu vysvětlit. ANO mě podporovalo v tom, abych ten tendr mohl udělat transparentně,“ dodal pro Právo ministr dopravy.

Nicméně pozastavil se nad tím, že kvůli výhrůžkám Sobotky z roku 2015 si domlouval Faltýnek schůzky ještě v roce 2017.

„Musíme si říci sledy. Jestli se něco řešilo v roce 2015 a potom v roce 2017... V roce 2015 se to řešilo určitě. Ale že by to bylo pověření ještě na rok 2017?“ poznamenal ministr.

Jurečka: Pověření pro Faltýnka nepadlo

O tom, že by měl být někým Faltýnek pověřen k vyjednávání, neví podle svých slov ani lidovci, kteří byli třetím koaličním partnerem v Sobotkově vládě.

„Nepamatuji si nikdy v minulosti, že by padlo, ať už na úrovni koaliční rady, vlády nebo monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému nějaké pověření pro pana Faltýnka, aby vyjednával otázku výběru mýtného systému případně vyjednával s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže,” řekl v úterý místopředseda lidovců a bývalý minstr zemědělství Marian Jurečka.

„Pokud pověření vzniklo uvnitř ANO, tak je to věc jiná, ale jako bývalí koaliční partneři jsme takové jednání nikdy nevedli,” dodal na tiskové konferenci Jurečka.

O Faltýnka se podle informací Práva zajímá policie v souvislosti s podezřením na manipulaci zakázky na mýtný systém. Policie kvůli ovlivňování zakázek ve čtvrtek zasahovala na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a ve Faltýnkově bytě v Praze. Nikoho neobvinila.

Policie podezřívá předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.