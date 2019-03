Jiří Mach, Novinky, Právo

Vicepremiér a ministr vnitra Hamáček kritizoval schůzky mezi Faltýnkem, ředitelem Kapsche Karlem Feixem a šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Současně sdělil, že bude s policejním prezidentem řešit, zda informace o kauze unikly novinářům z policie.

„To, že se podnikatelský subjekt obrátí na politika a požádá ho o schůzku, je běžná věc. Je klíčové, aby to byla oficiální schůzka, aby proběhla v oficiálním prostředí, aby to nebyla schůzka na čtyři oči někde na benzince,“ řekl v neděli v televizi Prima Hamáček s tím, že ani schůzky po hotelích nejsou košer.

„A pak je ta sekvence schůzek. Pokud se sejdete s podnikatelským subjektem, který má nějaký zájem, a o hodinu později se sejdete s někým, kdo má klíčovou roli při řešení toho podnikatelského zájmu, tak to je závažná informace a je to problém,“ dodal.

Neuklidnilo jej ani Faltýnkovo vysvětlení, že chtěl svými aktivitami z pozice člena někdejší dopravní koaliční rady vyjednat státu úsporu ve výši 1,5 miliardy korun. Jak už popsalo Právo, schůzky proběhly až po ukončení tendru a rada se jím vůbec nezabývala.

„Mám pocit, že tvrzení pana Faltýnka stojí na hliněných nohou. Obecně platí, že o ceně vyjednává ten, kdo zadává a kdo dodává. To znamená ministerstvo dopravy, Kapsch a SkyToll. Žádné další subjekty by do toho asi vstupovat neměly,“ řekl Hamáček.

Odmítl dál komentovat živou kauzu a kritizoval „český folklor“ – únik informací ze spisu do médií. Jak jim zabránit, hodlá řešit ministr vnitra s policejním prezidentem.

Policejní prezident Jan Švejdar už podle svých nedělních slov Hamáčka ujistil, že informace nemohly uniknout od policie. Podle něj jde o informace, které mají k dispozici obvinění, jejich obhájci, žalobci a mnohdy i další účastníci řízení. „Dá se podotknout, že ten poslední, kdo má k takovému jednání motivaci, je právě policie,“ sdělil Švejdar v prohlášení s tím, že v pondělí se sejde s Hamáčkem k podrobnější diskusi.

Trpělivost došla předsedovi ODS Petru Fialovi: „Čekal jsem 48 hodin. Jenže (Babišova) cesta v USA skončila, předseda vlády dále mlčí, přičemž je zde podezření na velmi vážný korupční skandál a zneužívání politického vlivu, který zasahuje samotné srdce hnutí ANO,“ napsal v sobotním prohlášení.

Informace zveřejněné v Právu ho vedly k výzvě, aby se premiér „k celé věci postavil jako odpovědný politik a přestal se pokoušet tímto velkým skandálem hnutí ANO promlčet“. V úterý proto ODS navrhne ve Sněmovně mimořádný bod jednání k Faltýnkově kauze.

Babiš se dosud ke kauze vyjadřoval skoupě. Na závěr své návštěvy USA novinářům pouze řekl, že s Faltýnkem ještě nemluvil a že se s ním právě v úterý uvidí poprvé. „Je podstatné, aby to policie vyšetřila, není k tomu co říct. Nechápu tu kauzu,“ řekl Babiš. V neděli odjel do Varšavy na připomínku vstupu zemí do NATO.

Podle šéfa pirátů Ivana Bartoše jsou schůzky s Rafajem a Feixem nestandardní a Faltýnek by měl na svou obhajobu alespoň prokázat svá slova, že měl mandát koaliční rady. „Podle informací, které mám z médií a které zazněly ve Sněmovně, pan Ťok o těch schůzkách nevěděl. Tam nikdo nebyl pověřen k realizaci těchto schůzek,“ řekl na Primě. „Ale jestli máte pověření od nějakého orgánu k zakázce, kde lítají miliardy, tak máte nějaký papír, e-mail, SMS s pověřením,“ dodal Bartoš s tím, že i koaliční rada by měla mít zápisy z jednání o Faltýnkově zmocnění. „Kdo zná pana Faltýnka, tak ví, jaký je to hráč,“ poznamenal.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil nešetřil sarkasmem: „Co všechno by pan Faltýnek neudělal pro to, aby bylo líp? Pro naše dobro se dokonce rozhodl ovlivnit veřejnou zakázku a zaúkolovat šéfa ÚOHS. Ruku na srdce. Odposlechy jsou závažné. Nic jiného než rezignace obou pánů nepřipadá v úvahu.“

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek se „dost divil“, že se Rafaj s Faltýnkem scházel. „Člověk v této pozici by se neměl scházet jen tak s každým,“ podotkl. Když je to na čtyři oči, měl by být opatrnější. „I kdyby jednali, jestli je lepší Sparta, nebo Slavie, tak to může skončit takovými debatami. Obzvláště když se zrovna jedná o závažných věcech,“ řekl v ČT. Podle něj by vláda měla s Rafajem probrat, o čem se na schůzkách jednalo, a vyvodit závěry. Rafaj by prý mohl rezignovat i z vlastní iniciativy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že není jasné, o čem Faltýnek vlastně jednal, a kladl i v případě předsedy ÚOHS Petra Rafaje důraz na presumpci neviny, přičemž s jeho odvoláním by měla vláda přijít až ve chvíli, kdy by byl Rafaj obviněn. Nejvíc mu vadil únik informací z kauzy do médií.