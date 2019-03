Novinky, ČTK

„Na Sněžce dosáhl vítr síly orkánu. Ve tři hodiny ráno tam dosahoval 57,4 metru za vteřinu (206,6 kilometru v hodině). V Královéhradeckém kraji to bylo nejvíce," řekl Stráník. Podle něj je to letos nejvyšší naměřená hodnota větru v Královéhradeckém kraji.

Na nedaleké hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů dosahoval vítr rychlosti přes 110 kilometrů v hodině.

„Večer nebylo možné z baráku vylézt, jaký byl vítr. Vypadla elektřina. V neděli mezi 21:00 a 22:00 dosahoval vítr v nárazem 195 kilometrů v hodině. I když je vítr poměrně silný, škody na objektu nepředpokládáme. Takový vítr není nic, co bychom neznali. Přesto si myslím, že letos je to asi nejvíce, co na Sněžce foukalo," řekl správce poštovny Dalibor Blaha.

Ráno se kvůli silnému větru nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, přes den by měl vítr zeslábnout.

Hasiči odstraňují strom u Nového Města nad Moravou

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

Na hřebenech je okolo 220 centimetrů sněhu, za poslední tři dny tam na ledovou krustu napadlo asi čtvrt metru sněhu za působení silného jižního, později západního větru. V polohách pod 1200 metrů nad mořem byly srážky smíšené až dešťové. Proto je sněhová pokrývka ve spodních vrstvách mokrá. Podle předpovědi by mělo napadnout dalších asi deset centimetrů sněhu za působení silného západního větru.

„Mohou se vyskytnout laviny deskové a laviny z klouzavého sněhu,” uvedl Robert Dlouhý z horské služby Krkonoše. V lavinových katastrech, ke kterým patří Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, se mohou uvolnit laviny středních rozměrů, jež se většinou zastaví na svahu.

Velmi silný vítr zasáhl v neděli a v noci na pondělí celou republiku. Plné ruce práce s odstraňováním popadaných stromů měli hasiči, kterým sekundovali energetici, kteří museli řešit desítky poruch na vedení vysokého napětí, kvůli nimž byly ještě v pondělí ráno bez proudu statisíce lidí. [celá zpráva]