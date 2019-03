Karolina Brodníčková, Právo

Dukův návrh poslanci skoro všech barev vítají, ale ministerstvo spravedlnosti se obává, že může obětem naopak spíš uškodit. Duka reaguje na případy zneužívání dětí v katolické církvi. „Naše právní úprava nezavazuje k oznámení těchto zločinů,“ řekl.

Podle současné úpravy je až tříletým trestem odnětí svobody potrestán např. ten, kdo neoznámí trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, mučení a jiného krutého zacházení, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby a závažných hospodářských trestných činů. Sexuální zneužití dítěte ve výčtu chybí.

Případné rozšíření nebude mít žádný vliv na povinnost duchovních zachovávat zpovědní tajemství mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka

V rámci katolické církve nechal Duka vypracovat směrnici, která zavazuje české biskupy a řeholní představené k povinnosti každý případ sexuálního zneužívání v co nejkratší době oznámit policii. Zákon je však k podobnému chování nenutí, duchovní jsou z oznamovací povinnosti trestných činů vyňati v rámci zachování zpovědního tajemství.

K Dukově návrhu, kterým se může parlament zabývat až poté, co si jej osvojí některý ze zákonodárců, má už nyní výhrady ministerstvo spravedlnosti. Pozastavuje se třeba nad tím, že Duka operuje s věkovou hranicí 16 let, která je pro trestní právo neobvyklá.

„Třebaže návrh může být veden dobrými úmysly, nemusí být jeho dopady jednoznačně pozitivní. V důsledku by úprava mohla vést k tomu, že například děti, které byly zneužity, nebudou vyhledávat lékařskou, ale ani jinou (psychologickou) pomoc,“ řekl Právu mluvčí resortu Vladimír Řepka.

„Návrh tedy může vést k většímu poškození oběti, například i k oznamování případů, kdy ke zneužití dítěte nedošlo (v případě pochyb lékaře dojde k ‚preventivnímu‘ hlášení). Následné prověřování tohoto oznámení může vést ke stigmatizaci dítěte,“ dodal s tím, že už dřív podobnou změnu Sněmovna odmítla.

„Upozorňujeme, že i případné rozšíření o vyjmenované trestné činy nebude mít žádný vliv na povinnost duchovních zachovávat zpovědní tajemství,“ doplnil Řepka.

Taťána Malá (ANO) Dukův návrh pokládá za smysluplný. „Ale jde o konkrétní úpravu. Je potřeba otevřít debatu. Principiálně to neodmítám,“ sdělila Právu.

Za žádoucí pokládá návrh šéf klubu ČSSD Jan Chvojka, ale s tím, že by hranici posunul na 18 let. „Je potřeba zvážit všechny aspekty. Například když bude mít třeba pedagog nebo skautský vedoucí určité podezření, tak bude pod tlakem věc hlásit na policii, i když nebude jistá. Může tak dojít i k nepravdivým obviněním a k poškození nevinných osob,“ řekl Právu.

Šéf klubu pirátů Jakub Michálek reagoval pro Právo: „Předně by si měl pan Duka udělat pořádek ve své organizaci. O návrhu budeme diskutovat, nicméně primárně je nutné stíhat pachatele, což se v církvi nedaří. Nejsem si jist, zda tresty pro ty, kdo o tom věděli, tuto situaci zlepší.“

Dukův návrh se líbí lidoveckému poslanci z ústavně-právního výboru Marku Výbornému. „Ač nejsem přítel bobtnání trestního řádu, tak tento případ mou podporu – a předpokládám, že i klubu KDU-ČSL – bude mít,“ uvedl pro Právu.

Předloha zajímá i šéfa ústavně-právního výboru Sněmovny Marka Bendu (ODS). „Určitě má ta myšlenka něco do sebe. Aspoň ve smyslu, aby se po dvaceti letech neobjevovala obvinění a svědci, kteří o něčem věděli před dvaceti či třiceti lety, ale vykládají o tom až dnes. Současně se ale musíme rozmyslet, jaké by to mělo další dopady,“ podotkl.

Naopak Jan Farský (STAN) Dukovy pohnutky kritizuje. „A bez zákona to oznamovat v církvi nechtějí? To k tomu potřebují zákon? Nestačilo by chovat se podle základních morálních pravidel? Respektive dodržovat desatero?“ ptal se.