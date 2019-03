Piráti si polepšili, lidovci a TOP 09 propadli

V únoru by suverénním vítězem voleb bylo opět ANO se ziskem 31 procent hlasů. Druhým na pásce by byli Piráti, kteří si oproti lednovému průzkumu o procentní bod navýšili zisk na 17,5 procenta. Dále rostla SPD. Celkově by se do Sněmovny dostalo jen sedm stran bez KDU-ČSL a TOP 09.