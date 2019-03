Letošní zima se v Klementinu zařadila mezi nejteplejší v historii měření

Letošní zima patřila v pražském Klementinu mezi 10 procent nejteplejších v historii měření, které se datuje od roku 1775. V období od 1. prosince do 28. února byla průměrná teplota 3,6 stupně. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1775 až 2014 byla teplotní odchylka +3,3 stupně. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).