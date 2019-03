Radim Vaculík, Jan Martinek, Právo

„Kvůli mýtu jsem se scházel se všemi zájemci, nepopírám to,“ řekl novinářům ve Sněmovně.

„Chtěl jsem najít řešení nejlepší pro stát,“ tvrdil a později ještě přidal, že prý k tomu měl jako člen tzv. dopravní koaliční rady mandát. Jenže podle zjištění Práva ani jedno, ani druhé není pravda. Usvědčují ho totiž policejní odposlechy i ministerstvo dopravy.

Policie si nahrála dvě schůzky z 10. listopadu 2017 v brněnských hotelech Holiday Inn a Voroněž, kde se Faltýnek nejprve sešel se šéfem Kapsche Karlem Feixem a poté s Petrem Rafajem.

Dopravní koaliční rada (..) neměla od ministerstva dopravy žádný mandát vyjednávat o mýtném mluvčí ministerstva dopravy

„Faltýnek řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi mj., že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ shrnují detektivové obsah jejich hovoru. Policie odposlechla i Rafajova slova, když se Faltýnka ptá, co má přesně udělat, aby „mohl k tomuto výsledku směřovat činnost úřadu“. Redakce navíc zjistila, že dopravní rada vzniklá za předchozí vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), kterou Faltýnek své schůzky vysvětluje, se vůbec neměla zabývat spory o novém dodavateli mýtného systému.

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek mluví s novináři během zásahu policie v jeho domě v Prostějově

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

„Dopravní koaliční rada byla orgán ustanovený tehdejší koaliční vládou. Neměla od ministerstva dopravy žádný mandát vyjednávat o mýtném, protože to nebyl orgán, který spadá pod ministerstvo. Výhradně se zabývala rozšířením zpoplatnění mýtného i na silnice I. třídy,“ vyvrátila v pátek Faltýnkovo tvrzení mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Schůzky tři měsíce po konci soutěže



Faltýnek v pátek také tvrdil, že se snažil získat lepší ceny za mýtné a koaliční rada prý dokonce ušetřila státu 1,5 miliardy. Jenže policií zaznamenané schůzky Faltýnka s Feixem a Rafajem se konaly tři měsíce po tom, co už ministerstvo soutěž uzavřelo a vybralo vítěze, který od ledna příštího roku nahradí systém Kapsche pro výběr mýtného na silnicích.

Tím je konsorcium firem CzechToll patřící do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenské SkyToll. Jeho nabídka byla skoro o tři miliardy nižší než nabídka Kapsche, takže k žádné úspoře pro stát díky Faltýnkovi nemohlo dojít.

Faltýnkova tvrzení vyvrací člen této koaliční rady, poslanec za ČSSD Jan Birke. Ten v pátek uvedl, že sice vedl jedno jednání se společností Kapsch, ale oficiálně na její žádost, jinak se s manažery firmy nescházel.

„Co se týče kontaktů na antimonopolní úřad, tak ten jsem neměl ani jeden i přesto, že jsem byl členem vyjednávacího týmu v rámci koalice na oblast dopravy,“ dodal.

Faltýnkovým kolegou v radě byl i poslanec za ANO Milan Feranec, který v pátek přiznal, že ho policie také oslovila. „Požádali mě, jestli jim poskytnu mobil. To jsem učinil, potom mi ho zase vrátili. Za tři, za čtyři hodiny. Asi si tam něco stáhli,“ řekl. Doplnil, že jeho byt a osobní věci policisté neprohledávali. „Žádné písemné dokumenty nemám,“ poznamenal.

Dodal, že se potkával s lidmi, kteří se o tendr zajímali. „Scházel jsem se se všemi, kteří to řešili a měli zájem se sejít. Vyplývalo to z mé pracovní náplně,“ podotkl Feranec, který byl v té době náměstkem na ministerstvu dopravy, které zakázku na mýtné zadávalo.

Z pouhého setkání nějakých dvou osob není možné usuzovat na spáchání trestného činu mluvčí Kapsche David Šimoník

Šéf české pobočky protikorupční organizace Transparency International (TI) David Ondráčka řekl Právu: „Pokud Faltýnek koordinoval ovlivnění ÚOHS, tak je to naprosto neuvěřitelné a je to na jeho okamžitou rezignaci na veřejné a politické funkce.“ Nynější potvrzení schůzek z úst samotného místopředsedy ANO považuje za přiznání toho, že se Faltýnek „podílel na pletichách nebo ovlivnění již běžící strategické desetimiliardové zakázky“.

Kapsch vše popírá



Policie podle příkazu k domovní prohlídce podezřívá Rafaje, jeho místopředsedkyni Evu Kubišovou a Feixe z korupce, první dva jmenované také ze zneužití pravomoci úřední osoby. „V tuto chvíli probíhá nadále prověřování a nikdo nebyl v této věci zadržen ani obviněn. Nyní to bylo čistě dokumentování v té kauze,“ upřesnil v pátek Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Mluvčí Kapsche David Šimoník na dotaz Práva sdělil, že se nikdo z firmy nedopustil žádného nezákonného jednání.

„Z pouhého setkání nějakých dvou osob není možné usuzovat na spáchání trestného činu. Setkávání je běžnou součástí práce generálního ředitele velké firmy, který se každý týden potkává kromě vámi zmíněné osoby (Faltýnka, pozn. red.) s minimálně stovkou lidí z byznysu a veřejné sféry,“ napsal redakci Šimoník. A vyloučil, že by tato společnost dělala nějaké problémy při předávání mýtného, jak v pátek naznačoval Faltýnek, který se toho prý obával.