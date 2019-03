kab, tin, Právo

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) jednání mezi Babišem a Trumpem komentoval na Twitteru slovy: „Je to důkaz, že vztahy ČR s USA jsou skvělé a naše pozice v mezinárodní politice je sebevědomá a oceňovaná.“

„Schůzka českého premiéra s prezidentem USA, a to říkám jako opoziční politik, je úspěch sám o sobě. Témata schůzky byla zajímavá a uvidíme, zda se z toho v ČR vyvodí konkrétní důsledky,“ řekl Právu europoslanec ODS a lídr kandidátky do eurovoleb Jan Zahradil.

„Já vnímám jako pozitivní, že návštěva přispívá tomu, abychom předešli obchodním válkám mezi EU a USA. Chyběla mi tam zmínka o klimatické politice, pan prezident Trump je v tom zpátečnický a Evropa by potřebovala, aby s ní USA držela krok,“ řekl Právu pirátský poslanec Mikuláš Peksa.

Video

Babiš jednal s Trumpem v Bílém domě

Podle poslance Jiřího Dolejše (KSČM) podal premiér Babiš informace o schůzce spíše v obecné rovině. „Považuji za výrazný moment upozornění pana prezidenta Trumpa, že střet o cla bude mít v Evropě dopady, a že by se měl odložit za horizont eurovoleb,“ řekl Právu Dolejš.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se domnívá, že schůzka dopadla dobře. „Je to potvrzení vynikajících česko-amerických vztahů. Očekávání byla naplněna,“ řekl Právu.

Pochvala dárku



Dar, který Babiš Trumpovi přivezl, byl podle Hamáčka dobře zvolen. Ocenil ho i lidovec Ondřej Benešík.

„Česká zbrojovka je v USA velmi úspěšná, je to známá značka, patří to k tomu nejlepšímu, co Česká republika ve Spojených státech nabízí. Kombinace originálního českého produktu ve vazbě k výročí republiky a pozici české zbrojovky na americkém trhu byla správná,“ dodal.

Limitovaná série pistolí CZ 75 Republika, kterou Česká zbrojovka vyrobila ke stému výročí vzniku Československé republiky.

FOTO: Česká zbrojovka Uherský Brod

„Co mě zklamalo, tak jsou informace ohledně důležitých témat. Jako je energetika, bezpečnost a obrana. Myslel jsem, že na tom bude klást větší důraz. Co mě potěšilo, tak je ten dárek. Je to zajímavý dárek, i když možná trošku kontroverzní. Kdyby pan premiér přivezl český křišťál z našich skláren, tak je to možná lepší,“ podotkl lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

„Pan premiér s panem prezidentem strávili půl hodiny, takže konkrétně nemohli projednat vůbec nic. Přesto byla jejich schůzka nesmírně důležitá, protože ukazuje na velmi dobré vztahy mezi oběma zeměmi,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek.

„Je evidentní, že z toho vyšla dvě zásadní témata, a to je energetická bezpečnost, která pana prezidenta Trumpa zajímala nejvíc, a potom kybernetická bezpečnost. To byla nejzásadnější témata. Ta ostatní nebyla úplně jasná. Ani pozvání do ČR. Prezident Trump neřekl, že přijede,“ komentoval schůzku pro Právo šéf STAN Petr Gazdík.