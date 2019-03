Nevpuštění člena ruské delegace do Česka je hloupá provokace, řekl Zeman

Nevpuštění člena delegace ruského ministra průmyslu a obchodu do České republiky, považuje prezident Miloš Zeman za hloupou provokaci. Řekl to ve čtvrtek večer v televizi Barrandov. Prezident varoval, že to může narušit hospodářskou spolupráci.