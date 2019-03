Novinky

Primárně nám jde o to, aby strojvedoucí v době odpočinku nedělal stejnou práci, tedy řídil vlak,“ sdělil ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Strojvedoucímu, který by nerespektoval současné nastavené časové limity, by mohla hrozit pokuta až do výše 100 000 Kč. Dopravce, který by nutil strojvedoucí pravidla porušovat, by pak mohl obdržet pokutu ve správním řízení až do výše 1 000 000 Kč.

Strojvůdce by mělo být možné kontrolovat prostřednictvím tzv. monitoringu licence strojvedoucího, jde o systém, který by měl upozornit, že se strojvedoucí opět hlásí do práce, ač by měl odpočívat.

Opatření přichází jako reakce na sérii železničních nehod v posledních dnech.

Ministerstvo dopravy už v úterý uvedlo, že uvažuje o zavedení bodového systému pro strojvůdce.