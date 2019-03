roš, Právo

„Je to takový symbolický dar. Souvisí to se stým výročím našeho státu,“ řekl pouze Babiš.

Na Facebooku mu nejčastěji navrhovali slivovici, ale to by nebyla šťastná volba. Prezident USA Donald Trump je totiž celoživotním abstinentem.

Slivovice by se i tak vyjímala jedině v archivu Bílého domu, kam putují všechny dary, a odtud teprve do prezidentské knihovny, pokud si ji po odchodu z funkce pořídí. Nemluvě o navrhovaném moravském uzeném, klobásách či knedlících s jejich omezenou životností. Ledaže by si je Trump z archivu odkoupil, což může.

Zbraní či sklem by se Babiš jen opakoval. Kulovnici z české Zbrojovky se stříbrným a zlatým kováním přivezl George W. Bushovi premiér Mirek Topolánek (2008) a skleněnou sadou české sklárny Moser obdaroval Baracka Obamu premiér Petr Nečas (2011).

Ať Babiš vezl cokoli, snad jeho dar nepotkal osud Topolánkovy kulovnice. Při všech oficialitách, ruchu a přesunech lidí do autokolon po přistání vládního letadla na základně Andrews zůstala krabice s kulovnicí na letištní ploše a americký protokol si ji vyzvedl dodatečně.