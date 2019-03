jas, ok, Novinky

Ministr apeloval na České dráhy, aby zintenzivnily kontroly strojvůdců. Zvýšit počet kontrol by měl i Drážní úřad.

Podle ministra nejsou poslední nehody pouze selháním lidského faktoru a je třeba „vrátit disciplinu na dráhy“.

Jízdy u více dopravců mají skončit

V zákonu o drahách by se měla objevit úprava monitoringu strojvůdců, aby se nestávalo, že strojvůdci po skončení směny u jednoho dopravce nastupují bez dostatečného odpočinku u dalšího z dopravců.

V zákoně by se tak měla objevit i obdoba bodového systému pro řidiče. Každý strojvedoucí by měl svou kartu, na níž by se zapisovaly jeho výkony. Na přípravě bodového systému se již podle ministra pracuje.

Nyní zákon neumožňuje odebírání licencí strojvůdcům v případě porušení předpisů. Ťok si položil i otázku, zda nejsou dráhy v této oblasti personálně poddimenzovány, neboť v minulosti na bezpečnost dohlíželo více lidí.

Následky nehody vlaků v Brně.

FOTO: Michal Šťastný, Právo

Příčiny všech nehod vyšetřuje Drážní inspekce, která o důvodech zatím nechce spekulovat. „Souvislosti mezi jednotlivými mimořádnými událostmi prozatím zjištěny nejsou, nicméně pokud bychom v rámci šetření mimořádných události nějaké souvislosti nalezli, jistě bychom na to reagovali vydáním bezpečnostním doporučením. V tuto chvíli však nemohu předbíhat šetření a jejich výsledkům,“ uvedl mluvčí inspekce Martin Drápal.