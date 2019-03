Renáta Bohuslavová, Novinky

Novela zákona o silničním provozu počítá s plošným zákazem vozidel nad 3,5 tuny v délce sedmi a více metrů v pracovních dnech od 6 do 22 hodiny. Vláda k návrhu přijala neutrální stanovisko. Norma naráží jak na kritiku politiků, tak i odborníků.

Za problematické vládní legislativci označili třeba to, že by se zákon vztahoval i na vozidla do 3,5 tuny s přívěsem, pokud by taková souprava přesáhla sedmimetrovou délku - tedy například osobní auto s přívěsem nebo karavanem. Nejvyšší povolená rychlost takové soupravy na dálnici přitom může činit až 130 kilometrů za hodinu.

„Kromě toho navrhovaná úprava neobsahuje výjimku pro vozidla s právem přednostní jízdy a zejména vozidla složek integrovaného záchranného systému,” stálo v předběžném stanovisku.

Video

Letecké záběry z D1 ve čtvrtek ve 13:00

Stanjura: Psali to, když sněžilo



Zákon byl předložen jako rychlá reakce na situaci na dálnici v polovině prosince, kdy doprava zcela zkolabovala kvůli sněhu, zúžení a chování řidičů kamionů.

Jedna z jeho předkladatelek Barbora Kořanová (ANO) se před poslanci hájila, že návrh na základě svých zkušeností ale připravila již dříve.

Kritika se na plénu Sněmovny snesla na ANO i na ministra doprava Dana Ťoka od všech politických stran. Ti nesouhlasí se schválením zákona ve zrychleném čtení v rámci 30 dnů, jak bylo navrženo.

„Zákon psali, když sněžilo, a neuvědomují si, že jsou tam i jiné podmínky. Dopady by byly přesně opačné, než že bychom měli plynulou dopravu,” řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Zákon kvůli neschopnosti ministra?



Zákon tak projde celým legislativním kolečkem a očekává se u něj i kritika ministra dopravy Ťoka, který v prosinci řekl, že doprava zkolabovala proto, že přišel kalamitní sníh. [celá zpráva]

„Zákon je nadbytečný a pouze by zaplevelil systém. Budeme chtít vetovat jeho projednávání ve zrychleném čtení, aby nebylo možné zákon přijmout. To, že máme neschopného ministra dopravy, neznamená, že kvůli němu budeme přijímat zákon,” řekl k situaci předseda Starostů Petr Gazdík. V tom ho podpořila i TOP 09, Piráti i lidovci.

Kolona na dálnici D1

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Zakázat to lze i dnes



„V zimě nás přepadl kalamitní sníh a řada poslanců měla potřebu na to okamžitě reagovat novelou zákona. Je to nesystémový krok. Nějaké úpravy potřeba jsou, ale ne ve zrychleném čtení,” uvedla na tiskové konferenci předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Končící předseda lidovců Pavel Bělobrádek připomněl, že již dnes má ministerstvo dopravy možnost jízdu v levých pruzích na dálnicích pro kamiony omezovat značkami.

„Zákaz se dá již dnes ošetřit značkami, což je v působnosti Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy. Poslanci hnutí ANO to populisticky řeší tím, že chtějí shodit vinu na řidiče kamionů. Je to až trapné,” dodal.

Podle stávajícího zákona o silničním provozu je už dnes možné dopravu kamionům omezit tím, že se na dálnici umístí značky. Ale policie to podle opozice dostatečně nekontroluje a nevymáhá.

Veto i od ČSSD



Ačkoliv se pod zákon připodepsal i nový místopředseda ČSSD Ondřej Veselý, tak předseda poslanců Jan Chvojka uvedl, že strana není pro rychlé projednání.

„Zákon byl napsán velmi rychle, takhle by se úplně zákony psát neměly. Budeme ho vetovat a dál o něm jednat,” řekl před jednáním Chvojka.

Místopředseda strany Roman Onderka svému koaličnímu ministrovi dokonce vzkázal, aby si na ministerstvu vyměnil rosničku. „Na ministerstvu dopravy si holt budou muset vyměnit rosničku, protože v prosinci prostě sněží a mrzne,” řekl Ondreka.