Jan Martinek, Právo

Bakterie jménem meningokok útočí zákeřně a rychle. Vyvolá v těle meningitidu, infekci, které se tělo nezřídka neubrání, a pacient umírá na septický šok a selhání organismu.

Ministerstvo zdravotnictví nyní zvažuje, že rozšíří paletu nepovinného, avšak plošného očkování právě proti tomuto neviditelnému zabijákovi. Toto očkování dnes pojišťovny hradí jen částečně. Vakcína stojí kolem tří tisíc korun.

Právu to řekl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula. „V tuto chvíli začíná ministerstvo uvažovat na základě podnětů odborných společností, zda nerozšířit plošné očkování v ČR o další onemocnění. Z různých návrhů vypadá nejpravděpodobněji očkování proti meningokokům,“ sdělil Prymula.

Pozor na diskotéky



Hlavním důvodem podle něj je, že jde o velmi závažné onemocnění, které každoročně usmrtí několik pacientů. Podle informací Státního zdravotního ústavu onemocnělo v roce 2017 invazivní meningokokovou infekcí 68 lidí, deset jich zemřelo.

Mezi rizikové faktory patří stres, vyčerpání a dlouhodobý pobyt v uzavřeném prostoru se spoustou lidí

V roce 2016 bylo nemocných 43, z toho šest mrtvých. Nejvíce zabíjejí meningokoky typu B a C. „U nás dlouho dominoval typ B, nyní se vrací typ C,“ řekl Prymula.

Bakterie se šíří kapénkovou infekcí a mohou způsobit i další závažná onemocnění, například zápal mozkových blan. Nejvíc ohrožené jsou malé děti, ale vražedná nemoc se nevyhýbá ani mladým lidem. Mezi rizikové faktory k propuknutí smrtící infekce patří například stres, vyčerpání a dlouhodobý pobyt v uzavřeném prostoru se spoustou lidí. Jsou známy případy, kdy se nemoc rozvinula například při návratu z diskotéky.

Počet meningokokových nákaz v Česku ale spíš klesá. „Před dvaceti lety bylo u nás kolem stovky případů za rok, dnes se pohybujeme mezi padesáti šedesáti,“ sdělil náměstek.

Infekce vyvolaná bakterií je podle něj zákeřná svým prudkým nástupem. „Do pár hodin dojde k septickému stavu, kdy jedinec může zemřít. Objevuje se krvácení do kůže, uzavírají se cévy. U řady přeživších osob musí dojít například k amputaci dolních končetin,“ varoval Prymula.

Z 3000 korun za očkování hradí pojišťovny jen část. Například VZP na očkování proti meningokoku typu B doplácí až 2500 korun a 800 korun na vakcínu proti dalším typům meningokoka (A, C, W, Y). O příspěvek je možné žádat jen jednou.

„Máme dvě vakcíny, čtyřvalentní, která funguje proti meningokokům ACWY, a vakcínu proti typu B. Pokud by se šlo do plošného očkování, ACWY by se aplikovala na konci prvního roku věku nebo v prvních dnech druhého roku s tím, že je návrh, aby se ti lidé znovu naočkovali po čtrnácti letech,“ řekl Právu Prymula. „Pokud by se schválila vakcína typu B, tam je trojdávkové schéma pro nejmenší,“ upřesnil.

Očkování by podle něj pak probíhalo stejně jako například u vakcinace proti pneumokokům či papilomavirům, které spadají mezi nepovinné a plošné vakcíny.

Spalniček přibylo



Mezi nemoci, proti kterým se v Česku očkuje povinně, patří například záškrt, tetanus, černý kašel či dětská obrna. V centru pozornosti jsou spalničky, dětská nemoc, která může být v krajních případech životu nebezpečná a počet případů nakažení v ČR roste.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví se ke 22. únoru evidovalo celkem 156 nakažených, oproti předešlému kalendářnímu týdnuo 35 víc. Nejvíce nemocných spalničkami (73) je v Praze, největší růst je v Pardubickém kraji, kde se objevilo jedenáct nových nemocných