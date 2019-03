ČTK

První mládě se narodilo mrtvé a samice nebyla schopná přirozeně porodit další dva plody. Lvíčata nepřežila. Zoo o události informovala v pondělí na svém webu.

V přírodním výběhu a ve vnitřních ubikacích tak zůstává zbytek tlupy - osmiletý samec Mates, Neylina stejně stará sestra Tamika a pět mláďat různého věku od obou lvic.

Na narození lvíčete zoo čekala 40 let, podařilo se to až v roce 2016, kdy Tamika přivedla na svět samici Amiru, o rok později měla své první mládě, samce Baqira, také Nelya. Tamika se později stala matkou trojčat. Poslední narozené mládě byla loni v létě Neylina dcera Luisa. Až na Amiru, která už odjela do rakouské zoo, jsou ostatní mláďata zatím v Plzni.

Lev berberský je nejohroženější poddruh lva. V přírodě je vyhubený a přežívá jen v zajetí. Zachránil se díky marockému králi, v jehož zvěřincích byl chovaný.