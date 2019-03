Oldřich Danda, Právo

„To víte, že se těšíme, všechno bude lepší než to, co tady máme,“ řekl Právu na tankové základně v Přáslavicích jeden z četařů.

Stará BVP by podle něj už nedokázala ochránit svou posádku před moderními zbraněmi. „To prostřelí lepší kulomet a pro nás techniky je to hrozný záděr. Z tanku vyndáme motor za tři hodiny, u BVP k tomu potřebujeme tři dny,“ dodal voják.

Do Přáslavic se na vojáky, kteří zde cvičí jak s BVP, tak i s tanky T-72, přijel nedávno podívat ministr obrany Lubomír Metnar. Ten vojákům řekl, že už poslali výzvy k podání nabídek čtyřem výrobcům obrněnců.

Podle ministra je reálné, že už letos v září vyberou vítěze, který by měl dodat 210 strojů zhruba za 52 miliard korun. „Vojákům patří dík za to, že dokážou takto starou techniku i přes nedostatek náhradních dílů udržet v provozu a ještě s ní cvičit,“ řekl Metnar.

Armáda používá okolo 120 obrněnců BVP a stejný počet tanků, z toho je 30 modernizovaných. Podle Metnara by dodání všech nových BVP mělo trvat do roku 2025 a poté by měla na řadu přijít modernizace tanků.

Podle velitele 7. brigády Jiřího Davida jsou obrněnce BVP na hranici možností. „Vojáci se těší, že budou mít něco nového, protože už máme problémy, jak stroje udržet v provozu,“ řekl Právu plukovník.

Ministerstvo oslovilo čtyři firmy: španělskou odnož amerického gigantu General Dynamics, ta vyrábí vůz Ascod, britský BAE Systems, který nabízí čtvrtou řadu svého obrněnce CV-90, a dvě německé společnosti – PSM, ta vyrábí pro německou armádu obrněnce Puma, a Rheinmetall Landsysteme, ten nabízí svou novinku Lynx.

Obrněné transportéry

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Ministerstvo obrany podle Metnara od výrobců požaduje, aby výrobu a hlavně následný servis přenesli do Česka, konkrétně do státního podniku VOP CZ v Novém Jičíně.

Zde se v minulosti vyráběly i kolové obrněnce Pandur, ale jejich servis státní podnik už na starosti nedostal, protože licenci získala firma CSG Jaroslava Strnada.

„To je smutný příběh a já bych se ho dožít nechtěl. Za mě se to nestane. Říkám, že výroba i celoživotní servis budou tady v Novém Jičíně,“ řekl Právu Metnar, který zavítal i do státního podniku na severu Moravy.

V jedné z hal, kde právě opravují tanky, zaměstnancům i vedení podniku přislíbil, že se budou snažit, aby zakázku co nejrychleji dojednali. Státní podnik totiž od armády nedostal delší dobu větší zakázku, už dva roky je ve ztrátě a doufá, že se podílem na obří dodávce obrněnců dostane z červených čísel.

„Pro nás je to zásadní zakázka, protože se budeme starat o ta vozidla v celém jejich životním cyklu, což pro nás bude práce nejméně na 30 let,“ řekl Právu ředitel VOP CZ Marek Špok.

Méně už slibům ministra věřili zaměstnanci, kteří kvůli ztrátě podniku loni nedostali 13. plat. V debatě se Metnara jeden z dělníků zeptal, co budou letos vyrábět. Když mu ministr odpověděl, že vše se pro podnik zlepší, až podepíší zakázku na BVP, tak mu dělník opáčil: „Toho se ale nenajíme.“

Ministrovi přispěchal na pomoc jeden z manažerů a vyjmenoval, že od ministerstva dostali letos zakázky na opravu tanků a cisteren a že se finanční situace už zlepšila.