Jiří Růžička, Právo

„V lidech budí tato zvířata často odpor. Podle mě neoprávněně. I proto se víkendový program zde v pevnosti jmenuje Odpudiví nebo kouzelní. Co člověk, to názor,“ připouští šestadvacetiletý Pavel Javůrek, zatímco v dlani zahřívá velmi neposednou, mrštnou, dlouhou a zvědavou užovku stromovou.

„Tato zvířata mají velmi zajímavý způsob života, jsou unikátní ve volné přírodě i v chovu. Když se jimi člověk více zabývá, brzy přijde na to, že jsou možná velice zvláštní, ale určitě ne odpudivá,“ přibližuje svého koníčka.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Obrovský zájem přitahuje program s hady a štíry, který je o víkendu přístupný v Pevnosti poznání v Olomouci. Na snímku dvanáctikilogramový hroznýš královský.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

„Už jako kluk jsem domů tahal kdovíjakou havěť. Pak jsem potkal staršího známého, který udržoval chov mnoha kusů užovek červených. Tak jsem se dostal i já ke své první užovce,“ vzpomíná Javůrek na chovatelské začátky.

Přiznal, že v bytě má dvě desítky plazů, několik bezobratlých a obojživelníky. „Přítelkyně si zvykla a snáší tuhle společnost dobře, je tolerantní,“ poodhalil chovatel své soukromí.

S chovatelstvím opatrně



Ač jsou s hady a štíry spojena nejroztodivnější vyprávění, nebo možná i právě kvůli tomu, je zájem o mimořádnou víkendovou expozici v Olomouci obrovský.

„Přál bych si, aby lidé pochopili, že k chovatelství je potřeba nejen momentální vzplanutí. Koupit hada můžete na burze nebo ve zverimexu koupit za tři stovky, ale nedělal bych to bez rozmyslu. Chce to nejprve si pročíst knížky, poshánět informace. Pokud zvíře nemá odpovídající podmínky, tak když neuhyne, tak se trápí. Plazi potřebují terárium, drahé žárovky, je třeba obstarat kvalitní stravu, zázemí. To vše stojí jednak nemálo peněz, jednak spoustu času. A s tím by měl každý začínající chovatel počítat,“ upozornil Javůrek.

Chovatel Pavel Javůrek

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Ve volné přírodě mají hadi a štíři podle pranostik ještě spoustu času, říká se, že vylézají až na svatého Jiří.

„Je to tak trochu vžitý omyl. Třeba u nás běžná zmije obecná, jejíž výskyt je známý až někam do Švédska, je ‚tvrďák'. Sotva sleze sníh, už ji lze venku potkat. Kolegové chovatelé ze Slovenska popisovali, jak zmiji a ještěrky pozorovali už předminulý týden u Bratislavy,“ podělil se Javůrek o zkušenost.

Přítulně se chová chameleon jemenský.

FOTO: Jiří Růžička, Právo

„V expozici Živá voda představujeme hady a štíry už třetím rokem. A podle zájmu dospělých i dětí je název Odpudiví nebo kouzelní přiléhavý, hlavně je vidět, že jsou to tvorové pro lidi přitažliví,“ uzavřela koordinátorka biologické sekce olomoucké Pevnosti poznání Alena Vláčilová.