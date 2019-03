Matěj Říha, Právo

S žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové v lednu uspěla žadatelka s iniciálami Y. W. Právo má pravomocný rozsudek k dispozici. Z verdiktu vyplývá, že žena je příslušnicí církve všemohoucího Boha.

Při azylovém pohovoru na ministerstvu vnitra tvrdila, že byla v Číně v roce 2012 na šest dní zatčena. V zajetí pak žena údajně čelila psychickému i fyzickému nátlaku.

„Když policisté viděli, že žadatelka nemluví, srazili ji na zem. Když dopadla na zem, už nic necítila. Po chvíli se na zemi probrala. Následně ji policisté začali kopat do různých míst,“ popisuje rozsudek její zatčení.

Stíhání věřících z její církve prý zesílilo o dva roky později, kdy i česká média zaznamenala incident, při kterém byla ubita žena v restauraci McDonald's kvůli tomu, že se k náboženské skupině nechtěla přidat. Dva členové sekty, která je v Číně zakázaná, za to dostali tresty smrti a byli popraveni. [celá zpráva]

Po tomto incidentu prý proběhla v domově ženy policejní prohlídka. Ona domov opustila a zhruba rok žila jinde.

To jsou obecné poměry, důkazy nemá, tvrdí vnitro



Policie ji údajně hledala u dalších členů rodiny, jestli se tam neschovává. Její příbuzní pak na konci roku 2015 úřadům oznámili, že je věřící a že odjela do hor. Hned na začátku dalšího roku pak žena požádala o pas a dorazila do Česka, kde požádala o azyl.

Ministerstvo vnitra azyl údajně pronásledované ženě neudělilo, jelikož je přesvědčeno o tom, že její příběh vychází jen ze znalostí obecných poměrů v Číně. Prý nepředložila žádný konkrétní důkaz a odkazovala pouze na obecné informace o stavu lidských práv v této zemi.

Poukázalo také na to, že si žena bez problémů obstarala pas, turistická víza a snažila se po příletu do České republiky začít pracovat. Úředníkům přišlo divné, že o azyl nepožádala hned na letišti, ale až v přijímacím středisku. Dospěli proto k názoru, že žena ve skutečnosti nechce do Česka kvůli náboženskému pronásledování, ale z ekonomických důvodů.

„Vygradovala svůj azylový příběh a vytvořila údajné obavy z návratu do vlasti, přestože ona sama ve skutečnosti ve své vlasti ohrožena nikdy nebyla. Žadatelce objektivně nikdo nebránil v její víře, respektive jejím vyznávání, nedošlo u ní k žádnému ohrožení či porušení svobody jejího vyznání, ale ani k ohrožení jejího zdraví, života, osobní svobody či jiných jejích základních lidských práv,“ shrnulo vnitro svůj náhled na případ.

Vnitro musí příběh znovu prověřit

Žena ale s ministerstvem nesouhlasila. Argumentovala třeba tím, že konkrétními důkazy nedisponovalo ani osm úspěšných žadatelů o azyl z řad čínských křesťanů, kteří do Česka přišli v roce 2016.

Soud dal ženě částečně za pravdu a případ ženy, který Právo popsalo, poslal zpět na vnitro. Úředníci se budou muset jejím příběhem znovu zabývat a žádost o azyl znovu vyhodnotit.

Se správními žalobami kvůli neudělení azylu se na české soudy v loňském roce obrátilo sedmdesát čínských neúspěšných uchazečů. Z veřejných databází je zřejmě, že aktivní je především Krajský soud v Hradci Králové. Ten dostal na stůl třicet žalob, přičemž o dvou rozhodoval tento týden.

„Zatím máme vyřízeno osm případů. V jednom případě bylo žalobě vyhověno a v ostatních byly zamítnuty,“ řekl Právu mluvčí soudu Jan Kulhánek.