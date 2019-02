Novinky

Byl jsem otevřený posoudit alternativní trasu okruhu, ale ta je jednoznačně nereálná. Další posuzování, které by stálo stovky tisíc korun, nemá smysl. Je třeba se řídit fakty,“ řekl Hlaváček k verdiktu pracovní skupiny.

Výčet problémů, které by přineslo jiné trasování okruhu je značný. „Alternativní varianta by zabrala více než desetinásobek plochy, která se v současné době buď už využívá k bydlení, nebo se s výstavbou počítá. Regionální řešení by také pohltilo o polovinu více zemědělského půdního fondu včetně vysoce bonitní zemědělské půdy, v neposlední řadě s alternativní variantou trasy vůbec nepočítá 41 obcí na svém území a především je záměr v nesouladu se Zásadami územního rozvoje,” konstatovala Praha.

Alternativní trasa okruhu

FOTO: Institut plánování a rozvoje

Problematiku okruhu přiblížil právník Pavel Uhl. „Základní varianta okruhu se začala připravovat v roce 1995. Teprve letos, tedy po 24 letech je vypořádána většina stížnosti a jsou účinná nutná opatření, aby se mohla stavba skutečně rozběhnout,” připomněl.

Náměstek Scheinherr doplnil, že příprava nové alternativní trasy by vše posunula o dalších dvacet let.

Podle plánů by měl mít okruh přes 80 kilometrů, přičemž funguje jeho jižní a západní část.