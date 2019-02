Ministr Toman se hlásí do ČSSD

Ministr zemědělství Miroslav Toman se hlásí do ČSSD, v jejíchž barvách se dostal do vlády. Přihlášku odevzdá v úterý předsedovi strany Janu Hamáčkovi. Původně slíbil, že tak učiní do víkendového sjezdu.