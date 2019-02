zpe, Novinky

Sociální demokracii čeká o víkendu sjezd, na kterém si budou volit vedení. Kromě toho chtějí diskutovat o dalším směřování strany.

„Chtěli bychom zahájit diskuzi o vizi soc. dem. pro 21. století. Je to obecně o tom, abychom se nachystali na změny, které přicházejí v průmyslu, jako digitalizace, robotizace, e-mobilita. Budeme otevírat i témata, jako je zkrácení pracovní doby,“ uvedl Hamáček.

Dodal, že Němci v průměru pracují o devět let déle než Češi. „Chceme ten rozdíl snižovat, při zachování stejných mezd,“ podotkl Hamáček.

První návrh by strana chtěla předložit do konce volebního období, tedy do roku 2021. Návrh by měl konkrétně vypadat tak, že zaměstnanci by pracovali každý týden o půl hodiny méně, měsíčně tedy méně o dvě hodiny.

Zdaňme banky, hlásá Hamáček



Soc. dem. o kratší pracovní době mluvila už v roce 2016 za vedení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Tehdy prosazovala také bankovní daň stejně jako nyní Hamáček.

Zdanění bank by podle vicepremiéra přineslo do státní kasy asi desítku miliard, které vláda nyní hledá. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale bankovní dani brání. Tvrdí, že by vše nakonec zaplatili lidé, protože banky by zvýšily poplatky. Stejný názor má i opoziční ODS.

Babiš mluvil o tom, že si umí představit vyšší zdanění hazardu či tvrdého alkoholu. Šéf KSČM Vojtěch Filip po schůzce s premiérem minulý týden řekl, že k diskuzi je i zavedení digitální daně, což by podpořila i ČSSD.

Digitální daň znamená, že by se zdanily firmy jako Google či Facebook. „Ti velcí hráči realizují zisky na území ČR, ale daní je někde jinde. To, co tady vydělají, by měli také zdanit,“ prohlásil Hamáček.