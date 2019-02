Martin Procházka, Jakub Svoboda, Právo

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval státní instituce před užíváním výrobků a softwaru Huawei s tím, že mohou představovat pro stát bezpečnostní hrozbu. Co na to říkáte?

Naše stanovisko jsme vyjádřili jasně v dopise, který jsme NÚKIB poslali. S úřadem jsme se pokoušeli navázat kontakt hned, jak byl zřízen, cítili jsme to jako svou povinnost. Je to ostatně součást naší firemní politiky kybernetické bezpečnosti být v každé zemi s podobnými úřady ve styku.

Vždy se jich ptáme, jaké jsou jejich požadavky, jejich očekávání, jak bychom mohli naše výrobky zlepšit. Bohužel v případě NÚKIB jsme s tím v posledních dvou letech nebyli úspěšní a poté, co vydal své varování, jsme neměli jinou možnost než mu poslat oficiální dopis s výzvou k jednání. Úřad to ale odmítl s odůvodněním, že s námi nemohou oficiálně jednat. Proto jsme byli tlačeni k tomu postupovat velmi formálně a oficiálně, kde jsme uplatnili všechny naše stížnosti.

Vyloučení určitých hráčů z trhu jen z důvodu, který souvisí s geopolitickou situací, určitě není v popisu práce úřadu pro kybernetickou bezpečnost. V tomto případě se jeho závěry nezabývají technologiemi a jejich kybernetickou bezpečností, nýbrž geopolitickou situací. Na to jsme museli upozornit. Dále jsme poukázali na to, že NÚKIB nepředkládá pro svá tvrzení žádné důkazy. Přitom dosud každé předchozí varování úřadu bylo velmi dobře technicky zdůvodněno. Nyní jen říkají: tito prodejci jsou špatní.

NÚKIB své stanovisko nezměnil, před pár dny ho potvrdil. Už předtím jste kvůli tomu hrozili arbitráží a soudy. Dojde na ně?

To nezáleží na nás. Stále věříme, že tato záležitost je nedorozumění. Protože NÚKIB musí jednat, když zaregistruje hrozbu. My jim říkáme, že nepředstavujeme žádnou jinou hrozbu než kdokoliv jiný na trhu. Také je nutné vzít v potaz, že naše výrobky jsou na trhu přes třicet let, v Česku přes deset let.

Naši zákazníci jsou velmi dobře technicky připraveni. Není to tak, že jen něco vezmou a připojí to k internetu. Provádějí důkladné testy, protože naše zařízení musí podstoupit interoperační testy stejně jako zařízení jiných prodejců. Vše je založeno na standardním protokolu. A pak se také provádějí bezpečnostní testy, než se zařízení připojí k síti. Naši zákazníci nikdy neměli kvůli našemu zařízení problém s kyberbezpečností, a proto si myslím, že to je velmi nešťastná situace a nedorozumění. Co se týče právních kroků, jsme pragmatická společnost a nechceme vytvářet napětí. Důvod, proč posíláme úřadům dopisy a snažíme se argumentovat, je snaha vysvětlit situaci a ukázat, že nás některá neférová rozhodnutí poškozují. Věříme, že to úřady vezmou v potaz a budou podle toho jednat. Varování NÚKIB má četné dopady. Na trhu je zmatek.

My to nejdřív chceme řešit přátelskou a otevřenou cestou

Úřady říkají, že je tady varování, k němuž se váže nějaká povinnost, ale firmy netuší, co je za problém a jak dál, protože to nemá precedens a jasnou proceduru. Nebyla zpracována žádná právní analýza, než bylo varování vydáno. Víte, že Finanční správa už musela zrušit tendr na projekt Moje daně. To mě netěší, jelikož to ČR v oblasti digitalizace dopředu neposouvá. Museli ale jednat podle zákona a soutěž zrušit.

Podnikli jste už nějaké právní kroky?

Zatím nechceme jít do právního sporu. Připravili jsme si právní analýzu a naši právníci nám doporučili, abychom tyto kroky podnikli. My to ale nejdřív chceme řešit přátelskou a otevřenou cestou a doufáme ve spolupráci a rozumný přístup. Pokud ale všechny ostatní způsoby selžou, pak nemáme jinou volbu a musíme se bránit.

Jaké tedy budou vaše nejbližší kroky?

To nemohu říct, protože situace se vyvíjí. Myslím ale, že odpovědností bezpečnostních úřadů je definovat pravidla, jak budovat sítě a jaká budou preventivní opatření, aby se zabránilo incidentům. Pokud však mluvíte o jednom prodejci, pak to není na místě, protože naše řešení se zakládají na stejných standardech.

Klesají v důsledku varování NÚKIB vaše prodeje?

Je ještě brzy, abychom to mohli posoudit. Prodeje v prvních měsících roku totiž ovlivňuje předvánoční sezona. Naši zákazníci jsou varováním také zmateni a teď vyčkávají a odkládají rozhodnutí. Nemohou ale čekat donekonečna, a proto se snažíme naléhat na úřady, aby podnikly rozumné kroky. I kdybychom však kvůli tomuto nedorozumění zaznamenali dopad na výsledky, nejsme mstivá společnost, nebudeme žádat o kompenzaci ztrát, pokud bude tento problém vyřešen v blízké době.

Logo Huawei

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Obavy ale mají i v zahraničí. V prosinci například eurokomisař pro digitální trh uvedl, že by si Evropa měla dát pozor…

Jak jsem řekl, nechci spekulovat. Připadá mi ale divné, že se vlády soustředí na soukromé společnosti. Tyto oblasti ale nejsou v mé gesci, já mám na starost Česko. Firma nicméně musí bránit své dobré jméno. Provedli jsme analýzu mediálního dopadu varování NÚKIB. Zveřejnila ho světová média a varování se dostalo k 700 milionům lidí a vyvolalo zmatek nejen v ČR, ale i v dalších zemích, například v Polsku. Velmi nás to poškozuje.

Existuje v Číně zákon, který zavazuje soukromé společnosti ke spolupráci s čínskou vládou v bezpečnostních záležitostech, jak říkají Američané?

Viděl jsem analýzy některých právních firem, jež říkají, že žádná taková povinnost není, zvláště u firem, které působí globálně, to zaprvé. Zadruhé pokud někdo zákon takto interpretuje, pak by to znamenalo totéž i pro ostatní firmy v Číně včetně amerických, které tam mají zastoupení. Osobně jsem nezažil, a ve firmě jsem téměř 11 let, že by Huawei obdržela nějaký diskutabilní požadavek ze strany Pekingu, který by ohrožoval nějakého našeho klienta. Naši zakladatelé navíc jasně prohlásili, že i kdyby takový požadavek přišel, nevyhovíme mu, i kdybychom měli firmu zavřít. Protože musíme chránit své zákazníky a vlády a státy, v nichž působíme. Všechno ostatní jsou jen spekulace a my nejsme spekulanti.

Před čínskými technologiemi varoval nedávno i ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Je to součást obchodní války?

Už jsem řekl, že nejsem politik, jsem obchodník a nepřipadám si, že jsem ten pravý, kdo by to měl komentovat. Takový komentář by byl neprůkazný. Myslím ale, že lidé nejsou hloupí a vnímají, co se děje, že jde o zastavení jedné firmy na trhu. Na druhou stranu je jasné, že máme pokročilejší technologie než naši konkurenti, zvláště co se týče sítí 5G. Máme nejvíce klientů pro 5G, po světě jsme rozmístili tisíce základnových stanic pro 5G, náš produkt je už rok komerčně dostupný, naši zákazníci ho testují, chtějí ho využívat a urychlit digitalizaci svých ekonomik. Vyřazení silného hráče z trhu bude mít přímý vliv na ekonomický růst.

Pokud budeme na trhu znevýhodněni a vyloučeni z něj kvůli nepodloženým nařčením, pak se ptám, proč bychom měli chtít více investovat

Umožňujete svým klientům dohled nad vašimi výrobky v rámci mobilních sítí?

My tyto sítě nekonstruujeme, nevlastníme je. Vyrábíme zařízení, prodáváme je zákazníkům a ti z nich tvoří sítě. Jestliže ale existují obavy ohledně spolehlivosti našich zařízení, nabídli jsme, že je dáme k dispozici k prověření, mohou si je prozkoumat. Máme také vlastní centra kybernetické bezpečnosti ve Velké Británii a Německu, další otevíráme v Bruselu. Tam bude moci přijít kterýkoli z našich zákazníků, a já doufám, že přijde i NÚKIB. Pokud chtějí, dáme jim nahlédnout do našeho hardwaru i zdrojového kódu. Kód ovšem nebude všem veřejně dostupný, protože to je naše duševní vlastnictví. Za výzkum a rozvoj každoročně vydáváme spoustu peněz a tato řešení jsou navíc chráněna patenty. Máme registrováno přes 70 tisíc patentů, nejvíce právě u 5G technologií. Své obchodní aktivity si musíme chránit, ale jestli naši zákazníci chtějí něco prověřit, jsme připraveni vyhovět, nemáme co skrývat, i když nás to stojí peníze navíc.

Prezident Miloš Zeman řekl, že varování NÚKIB může vést k odkladu vašich investic v ČR ve výši až osmi miliard korun…

Všechno závisí na obchodním prostředí. Pokud budeme na trhu znevýhodněni a vyloučeni z něj kvůli nepodloženým nařčením, pak se ptám, proč bychom měli chtít více investovat. Naše investice v ČR dosud směřovaly spíše do výstavby uzlů, například logistických, pro operace v Evropě nebo do univerzit. Je to oboustranně výhodné, my poskytneme peníze na výzkum technologií a pak z něj máme také užitek. Na vědecký výzkum dáváme mnoho peněz po celém světě. Naše delegace navštívila loni ČR a setkala se se zástupci univerzit i vládních agentur CzechInvest a CzechTrade a diskutovala o rozšíření spolupráce. Dám vám příklad: většina zařízení, která v Česku prodáváme, se nekompletuje v Číně, nýbrž v Maďarsku, tam je naše logistické středisko pro telekomunikační zařízení. Podobné středisko pro jiné aktivity můžeme zřídit v ČR.

Můžete to upřesnit?

To nemohu prozradit, jsou to obchodní informace. Měli jsme ale několik nápadů týkajících se výzkumu, logistiky a regionálního soustředění. Česká republika je skvělá země, vždy byla ochotná přijímat investice. Naše společnost si této otevřenosti vždy vážila. Varování NÚKIB to teď trochu narušilo, ale já věřím, že ta nedorozumění vyjasníme a posuneme se dál.

Pokud ministerstvo financí vypíše nový tendr na projekt Moje daně, zúčastníte se?

Nevím, na to je moc brzy. Záleží na tom, jaké bude mít tendr parametry. Každopádně iniciativa vlády za ekonomiku založenou na digitálních technologiích je podle mě vizionářská. Mohlo by to Českou republiku dostat do středu Evropy, takže by v něm nebyla jen geograficky, ale i z obchodního hlediska. Je to strategie, kterou by měli podporovat i ostatní, a my ji podpořit chceme.

Hovořil jste o sítích 5G. Jaká je vaše pozice na trhu?

Víte, lidé říkají, říkají že zařízení od Huawei je levné. S tím bych ale nesouhlasil, protože nás něco stojí produkce a investujeme spoustu peněz do výzkumu a vývoje. To ale neznamená, že naše zařízení je mnohem levnější než jiné. Naše řešení jsou ale konstruována tak, že zákazníkům ušetří peníze. Zaprvé nespotřebují tolik energie, což zásadně snižuje náklady. Zadruhé jsou ta řešení modulární a dají se aktualizovat a modernizovat. Takže pro zákazníky v Česku, kteří používali naše 3G, byl přechod na 4G snadný, jen aktualizovali software. Tudíž ani přechod ze 4G na 5G není žádná revoluce, nýbrž evoluce. Není třeba vyměňovat veškeré sítě, stačí postupně modernizovat. To také šetří náklady. Proto je naše zařízení levnější.

V souvislosti s Huawei se hovoří i o průmyslové špionáži. V Polsku byl nedávno pro podezření ze špionáže zadržen vysoký manažer vaší firmy, na úniky dat si stěžovala Africká unie, v Kalifornii zase FBI vyšetřuje údajnou snahu Huawei odcizit speciální technologie pro displeje mobilů…

V Polsku jsem nikdy pro Huawei nepracoval a ani neznám všechny podrobnosti toho případu. Ten druhý případ týkající se Africké unie je novinářská kachna. Africká unie má sídlo v Etiopii, kde je jediný operátor. Unie vybrala Huawei, aby poskytla svá řešení. Nemáme ale přímou smlouvu, jsou to jen dohody s místními firmami. A pokud je mi známo, poskytovali jsme hlavně pasivní zařízení pro datová centra včetně klimatizací, napájecích systémů atd. Aktivní zařízení včetně serverů, úložišť a podobně poskytly americké firmy. Správu pak prováděly místní firmy. Takže všechna nařčení jsou mystifikace.

Chápu úmysl, který za tím stojí, ale není to pravda a my jsme už zahájili právní kroky proti lidem, kteří takové informace šíří. O třetím případu z Kalifornie vím jen z médií, ale to je také zajímavé. Někdo zřejmě chtěl prodat nějakou technologii, poslal nám vzorek, ten vzorek byl poškozen a někde ztracen. Předpokládám, že jsme o to neměli zájem a někdo to odložil do kouta. A když se pak dotyčný ozval, že to chce zpět, tak se to vrátilo. To je všechno, co mohu říct. Tato věc není moc objektivní a konkrétní a je tady úmysl poškodit ještě víc naše jméno.