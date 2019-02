Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Jde – jak tvrdí straníci – o rozhodnutí, kterých není v ODS mnoho, nicméně bývá to prvním krokem před odchodem z partaje. Zeman podle oficiálních senátních statistik patří k méně aktivním, často absentuje. Mezi straníky vyvolal nelibost, například když při loňské volbě na Hrad veřejně podpořil svého jmenovce Miloše Zemana.

Zdůvodnil to podobným názorem na sankce vůči Rusku, vztahem k Číně a kladným vztahem k Donaldu Trumpovi.

„Pan kolega Zeman mě o svém rozhodnutí informoval,“ řekl Právu šéf klubu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Prý to souvisí se vztahy na lokální úrovni. „Na jeho členství a fungování v senátorském klubu to nemá žádný vliv,“ dodal.

„Je načase lidi nahnat do práce“



Vystrčil nemá obavy, že by se ze Zemana stal rebel, který nebude hlasovat s klubem a oslabí tak jeho sílu. „Prostě je to někdy tak, že osobní spory nebo neshody se promítají do dalších kroků daných lidí,“ podotkl. Stanovisko Zemana se Právu nepodařilo získat. Na písemný dotaz nereagoval, pouze se omluvil za zaneprázdnění.

O svém rozhodnutí informoval Zeman regionální radu ODS v Liberci, jejíž jednání, kde měl hlas poradní, prý často ignoroval. Partajníci mu vyčítají, že byť mu strana pomáhala v kampani, sám prý si domlouval podporu u STAN.

Zeman loni obhájil podruhé senátní mandát v obvodu Jablonec nad Nisou, „táhne“ počtvrté mandát starosty Albrechtic v Jizerských horách. Je tam majitelem firmy na výrobu dřevěných hraček Detoa.

Senátor se zapsal argumenty v boji proti zneužívání sociálních dávek. „Je načase být trošku tvrdší, nahnat lidi do práce,“ řekl v Senátu při projednávání zákona o pomoci v hmotné nouzi. Dodal, že jako zaměstnavatel má zhruba pět šest lidí, kteří podle něj „dělají, nedělají“, tak jim platí 13–15 tisíc hrubého.