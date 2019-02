Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

V dokumentu, který Právo získalo, jsou uvedeny významné dopravní stavby, které z různých důvodů skončily u soudů, případně na stolech úředníků. Někdy se proti nim postavili občané, jinde jim brání ekologičtí aktivisté. V několika případech se vzepřely dotčené obce.

Zpráva popisuje osm soudních tahanic i sedm dalších staveb, kde se vleče správní řízení. „Dávali jsme pravidelně informaci premiérovi a on mě vyzval, abych ji předložil celé vládě,“ řekl Právu Ťok. „Je to i proto, aby bylo zřejmé, že za všechny potíže a průtahy nemůže pouze ministerstvo dopravy,“ dodal.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle něj to je i výzva kolegům, aby dohlédli na své podřízené organizace. „Tam, kde věc leží na soudech, s tím asi neuděláme nic. Ale pokud jde o vyjádření různých orgánů pod ostatními ministerstvy, tak to je výzva kolegům, zda by tam nezhlédli laskavým okem a nepoposunuli to,“ dodal.

Již před čtyřmi lety vydal frýdecko-místecký magistrát rozhodnutí o vyvlastnění pozemku a domu Jana Vicherka, který překáží stavbě silnice z Třanovic do Nebor na Třinecku. Vicherek se bránil úspěšně u soudu. Kauza tak postupně dospěla až k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). „Bude-li potvrzeno zrušení vyvlastnění, bude to znamenat další komplikace v přípravě,“ napsal resort dopravy.

Stejná situace je na D49 mezi Hulínem a Fryštákem na Zlínsku. Tady je „vinen“ křeček polní a dalších 17 živočichů, které chtějí zachránit ekologičtí aktivisté ze spolku Egeria. Stavba sice nejprve dostala výjimku, že se může stavět, ale aktivisté ji napadli.

Když neuspěli u krajského soudu, šli také k NSS. Podle zprávy to „znemožňuje příslušným správním úřadům dále konat, tzn. nemůže být vydána změna územního rozhodnutí ani stavební povolení na hlavní trasu předmětného úseku dálnice D49“.

Bude se kácet?

Obdobný osud stihl i D48 u Frýdku-Místku, kde před 1,5 roku daly žalobu Děti Země. V tomto případě je to na Ústavním soudu, na který se obrátil Krajský soud v Ostravě. Pokud by ÚS žalobě vyhověl, „měl by tento krok negativní důsledky nejen na tuto stavbu, ale i na všechny prioritní dopravní stavby“, tvrdí resort dopravy. Víc než rok a půl brání obec Rokytnice přípravě stavby silnice Kokory–Přerov. Soud tu zrušil po osmi měsících územní rozhodnutí. Ředitelství silnic a dálnic čeká na verdikt NSS.

Tři roky je zdržena stavba silnice v úseku Nažidla–státní hranice s Rakouskem. Stejnou dobu se vleče řešení obchvatu Břeclavi. A na D48 v úseku Rychaltice–Frýdek-Místek brání už přes tři roky dokončení stavby soudní kauza o vyvlastnění pozemků manželů Švanterových.

Jak konstatuje zpráva, postupy vyvlastňovacích úřadů jsou „neskutečně zdlouhavé a blokují prakticky všechny stavby“.

Problémem je i nedodržování lhůt, čímž se výrazně prodlužuje příprava pro územní řízení nebo pro stavební povolení.