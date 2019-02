tin, Novinky, ČTK, Právo

"Zmapovali jsme kvalitu péče v psychiatrických nemocnicích a mnohde není dobrá. Počet fyzických omezení pacientů je vysoký. Je v zásadě normou, že jsou pacienti uvazováni," řekl ministr. Česko podle něj spolupracuje na zlepšení stavu i s odborníky ze zahraničí.

Ostatní poslanci kritická vyjádření ministra na adresu praktik v ústavech mírnili. Připomínali například, že některé pacienty je nutné utlumit léky nebo omezit fyzicky.

Podle předsedkyně zdravotního výboru Sněmovny Věry Adámkové (za ANO) odvádějí psychiatři v nemocnicích výbornou práci. "Ve chvíli, kdy vám do okresní nemocnice přivezou intoxikované dítě, máte dvě možnosti. Buď ho omezíte na svobodě, nebo ho utlumíte léky," řekl k tomu poslanec David Kasal (ANO).

Vojtěch připomněl, že se postupně po celé republice otevírají centra duševního zdraví, kam pacienti mohou docházet. V lednu jich ministerstvo otevřelo patnáct, další by se měla otevřít v červenci. „Celkově by jich mělo po České republice fungovat sto,“ uvedl Vojtěch, podle kterého je nezbytná transformace psychiatrických nemocnic.

„Musíme redukovat jejich lůžkovou kapacitu, to je nesporný fakt, a část pacientů přesunout právě do těchto center. Není tomu ale tak, že bychom psychiatrické léčebny rušili,“ upřesnil ministr.

V Česku funguje 22 velkých psychiatrických nemocnic. Reforma počítá s přesunem pacientů z velkých zařízení do komunitních center. Měli by je blíže domovu a pravidelně by do nich docházeli, přičemž by bydleli samostatně a mohli by i pracovat. Velkou část péče zajišťují terénní týmy složené z psychiatrů, psychologů, sester a sociálních pracovníků.

Na světě 322 milionů lidí trpí nějakou formou deprese Ivan Duškov, ministerstvo zdravotnictví

Prvních pět center začalo fungovat loni, letos má do července přibýt dalších 15. Každé může pečovat zhruba o 100 až 120 pacientů. Jejich pilotní provoz je prvních 18 měsíců hrazený z evropských fondů, později bude placen z veřejného zdravotního pojištění.

Centra se starají například o pacienty s psychózami, bipolárními nebo afektivními poruchami.

Epocha duševních poruch



Podle Ivana Duškova z ministerstva zdravotnictví je 21. století epochou duševních chorob celosvětově a trpí jimi deset procent světové populace. „322 milionů lidí trpí nějakou formou deprese, což je počet obyvatel Spojených států. 264 milionů lidí trpí úzkostnou poruchou, což je počet obyvatel Indonésie,“ uvedl Duškov. V roce 2010 se podle něj celosvětově utratilo za duševní nemoci 2,5 bilionu amerických dolarů, ovšem podle prognóz to do roku 2030 bude šest bilionů. „To je HDP Japonska,“ řekl Duškov.