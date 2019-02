Barbora Zpěváčková, Novinky

Počet lidí, kteří poskytují sexuální služby, se podle Michálka odhaduje na 10 až 18 tisíc a často jsou mezi nimi matky samoživitelky. Ročně se v odvětví protočí nejméně osm miliard korun.

„Dnes je poskytování služeb legální a trpěné, ale jsou kriminalizované jevy jako kuplířství a obchod s lidmi. Kluby a priváty v Česku existují, ale často neoficiálně,“ podotkl Michálek.

Stát by měl podle něj přestat zavírat oči a ministerstvo vnitra by mělo vypracovat zákon, který by prostituci reguloval. „Omezilo by to šedou ekonomiku a zdravotní rizika. Stát by na tom získal jednu miliardu korun, která by dokázala zaplatit obědy pro 100 tisíc dětí, když se teď hledají ty peníze,“ podotkl Michálek.

Prvním krokem je podle něj vypovědět Úmluvu o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950. Návrh na vypovězení předloží do Sněmovny.

Regulaci podpořili poslanci ODS, ANO i ČSSD



„Úmluva z roku 1950 říká, že prostituce neexistuje. To není pravda. Navíc v roce 1950 nebyla ta rizika tak veliká, HIV se rozšířilo až o třicet let později. Musíme udělat něco pro to, abychom zabránili propuknutí infekce,“ podpořil Michálka Bohuslav Svoboda z ODS. Piráti mají podporu také od Heleny Válkové z hnutí ANO či Petra Dolínka z ČSSD.

V případě, že Česká republika úmluvu vypoví, je podle Michálka na řade ministerstvo vnitra. „Tohle je věc, která se musí politicky projednat. Očekáváme, že bude diskuze na základě tezí, které jsme vypracovali,“ uvedl Michálek.

Teze, které Michálek představil, říkají, že zákon by měl regulovat prostituci podobně jako je tomu v Rakousku, Švýcarsku nebo Nizozemsku. Sexuální služby by měly být legální a trpěné, ale měly by být podřízeny určitým omezením a kontrole.

Poskytovatelé služeb by měli mít podle Michálka jednoduchou možnost upravit svůj status v rámci systému daní a pojištění. Na poskytování sexuálních služeb by se podle Michálka mělo hledět jako na nezávislá povolání stejně jako u herců nebo tanečníků.