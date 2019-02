Radim Vaculík, Právo

Státní zástupci žádají, aby se věci chopil Nejvyšší soud v Brně a následně vydal jednoznačné stanovisko, zda a jakým způsobem lze auto při zastavení ujíždějícího řidiče použít.

Proto v minulých dnech poslalo Městské státní zastupitelství v Praze v této kauze podnět k dovolání, které může podat jen nejvyšší žalobce Pavel Zeman, a to právě k Nejvyššímu soudu.

Ten by měl jako soud přímo určený ke sjednocování rozhodování nižších soudních instancí vynést jednoznačný a důležitý verdikt pro české soudce i samotné policisty, aby v dalších podobných případech věděli, co je a co už není zákonné.

„Městské státní zastupitelství v Praze je toho názoru, že by případným dovoláním mělo být usilováno o judikatorní vyjasnění pojmu ‚donucovací prostředek‘, a to jak v obecné rovině, tak ve vztahu k donucovacímu prostředku zahrazení cesty vozidlem, včetně určení jeho smyslu a limitů použití,“ sdělil v úterý Právu mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala. Doplnil, že podnět pro dovolání předali Nejvyš­šímu státnímu zastupitelství 8. února.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Motorkář v tunelu narazil do policejního auta

Na rozdíl od obvodního i odvolacího pražského městského soudu, které Vaice pravomocně zprostily obžaloby z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, si žalobci stojí za tím, že policista reagoval neadekvátně a náhlým manévrem způsobil vážnou nehodu a těžké zranění motorkáře.

„Městské státní zastupitelství v Praze je toho názoru, že prvostupňový i odvolací soud, byť zjistily skutkový stav úplně, dospěly k nesprávnému právnímu hodnocení,“ podotkl Cimbala.

Přitom podle lednového verdiktu městského soudu byl Vaicův zákrok naprosto legální a policista použil jediný možný prostředek k zastavení motorkáře.

Chybné vyhodnocení?

Ten nejenže ujížděl před jinou policejní hlídkou centrem Prahy vysokou rychlostí přes 130 kilometrů za hodinu, ale byl i pod vlivem alkoholu a navíc měl zákaz řízení. Soud míní, že zákrok policisty byl úspěšný, protože tím zastavil člověka, který svou bezohlednou jízdou ohrožoval jiné.

Sám Vaic, kterého veřejně podpořili ostatní policisté včetně policejního prezidenta, uvedl, že jednal v zájmu společnosti, občanů a kvůli ochraně účastníků silničního provozu.

Video

Rozhovor s Šimonem Vaicem v průběhu soudu.

Případ poslal s obžalobou k soudu státní zástupce Michal Muravský, který si nadále stojí za tím, že Vaic postupoval špatně.

„Trvám na tom, že v jednání obžalovaného lze spatřovat těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s tím, že za daných okolností v důsledku chybného vyhodnocení situace ze strany policisty fakticky nešlo o použití donucovacího prostředku, ale o vytvoření náhlé překážky, na niž poškozený nebyl schopen adekvátně reagovat tak, aby se vyhnul střetu,“ uvedl Muravský. Rozhodnutí, co s tímto případem rozdělujícím policisty a státní zástupce bude dál, je nyní v rukou nejvyššího žalobce.

Video

Šimon Vaic k osvobozujícímu rozsudku.

„Bude se to nyní přezkoumávat ze všech stran a diskutovat o tom, poté nejvyšší státní zástupce rozhodne, zda dovolání podá, či nikoli,“ řekl Právu jeho mluvčí Petr Malý.

Vaicovi hrozily za těžké ublížení na zdraví až dva roky vězení nebo zákaz činnosti. Pro své kolegy i velkou část veřejnosti se stal symbolem odvahy a odhodlání bránit se bezohlednosti.

Dokonce od jednoho českého pivovaru za své jednání dostal diplom s poukazem na roční pití piva zdarma.