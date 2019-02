jas, Novinky

Jelikož pachatel skončil ve vězení a bylo zřejmé, že odškodnění by se oběť dočkala nejdříve poté, co by si pachatel odpykal trest, obrátila se na ministerstvo spravedlnosti, které jí však nepřiznalo ani paušální částku peněžité pomoci 50 000 korun, ani náhradu za nemajetkovou újmu ve výši 200 000 korun.

To NSS kritizoval a připomněl, že obětem trestných činů náleží reparace. Pokud se jí nedomohou jinak, nejčastěji pokud ji neuhradí pachatel, platí ji stát. Následně ji může vymáhat po pachateli.

S poukazem na zákon o obětech trestných činů dodal, že tyto mají v případě těžké újmy na zdraví nárok na peněžitou pomoc 50 000 korun. Pokud doloží prokázanou ztrátu na výdělku či prokázané náklady spojené s léčením, může se částka vyšplhat až na 200 000 korun.

Pokud, stejně jako v posuzovaném případě, existuje pravomocný rozsudek o náhradě škody nebo nemajetkové újmy, obdrží oběť peněžitou pomoc v této pravomocně přiznané výši až do částky 200 000, připomněl Nejvyšší správní soud literu zákona.

„Právě tato třetí možnost byla naplněna v případě žalobkyně a bylo úkolem ministerstva spravedlnosti jí poskytnout peněžitou pomoc v této výši,” konstatoval verdikt.