Barbora Zpěváčková, Novinky

Důchody mají růst v příštím roce v průměru o dalších 900 korun. Vláda na to ale nejprve musí najít peníze. Místopředseda ČSSD Roman Onderka v neděli v České televizi nastínil, že by šlo například omezit 75procentní slevy ve vlacích a autobusech.

Podle něj by slevu měli pouze důchodci starší sedmdesáti let. „Pokud by 75procentní slevu měli jen senioři nad sedmdesát let, stát by na úhradě dopravcům za její poskytování zaplatil ročně místo šesti miliard korun jenom jednu miliardu. Ušetřených pět miliard by tak mohl věnovat na důchody,“ vyčíslil Onderka. Nyní mají slevy i studenti do 26 let.

Hamáček: Je to námět do diskuze

Šéf ČSSD Jan Hamáček ani sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se tomu nebrání.

„Je to námět do diskuze, nebráním se tomu. Ta věc funguje krátkou dobu, je potřeba vyhodnotit, zda to splnilo očekávání,“ řekl v pondělí při příchodu do Strakovy akademie Hamáček. Vláda slevy pro studenty a seniory zavedla loni v září.

„Je to jedna z možností, jak to zmínil pan místopředseda Onderka. Soc. dem. se snaží nalézt finanční prostředky na navýšení důchodů. Senioři si těch 900 korun zaslouží. Budeme hledat různé zdroje,“ řekla k tomu Maláčová.

Podle ministryně ale lze peníze najít i jinde. „Za sebe si myslím, že možnosti jsou ve vyšším zdanění nadnárodních korporací. Dívali jsme se na to, že ročně z ČR odtéká 300 miliard korun na dividendách. Šla by zvýšit daň z dividend,“ nastínila.

Od obědů zdarma už vláda ustoupila



Hamáček zmínil konkrétně zdanění bank. „My říkáme, že není možné pouze jenom hledět na výdaje, ale podívat se na příjmy. Banky za loňský rok oznámily rekordní zisky. Jasně jsme říkali, že si dokážeme představit sektorovou nebo bankovní daň. Tam je dle našich odhadů ještě 10 miliard korun,“ uvedl vicepremiér.

Dodal, že vláda bude o všem jednat na koaliční radě. Podle něj je dost času, rozpočet by měl být připravený do léta.

Bankovní daň prosazovala ČSSD několikrát i v minulosti za vlády premiéra Bohuslava Sobotky, ale neúspěšně.

S tím, že se musí šetřit, přišli před časem premiér Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Babiš konkrétně mluvil o tom, že by chtěl víc zdanit hazard a tvrdý alkohol. Kabinet také ustoupil od toho, že by měli školáci obědy zdarma.