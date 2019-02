Jan Holý, Václav Pergl, Právo

„Aktuálně stále 39 procent vrtů vykazuje stav silného či mimořádného sucha,“ potvrdil Právu Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii z Českého hydrometeorologického ústavu.

V Česku napadlo ve vyšších polohách a na horách nejvíce sněhu od roku 2010. Na některých místech dosahovala sněhová pokrývka výšky i přes dva metry.

„Poměrně hodně sněhu u nás bylo i v zimě 2004/2005, naopak v roce 2007 byla zima téměř beze sněhu,“ řekla Právu meteoroložka Dagmar Honsová.

V nížinách sníh chybí, proto ani doplňování zásob podzemní vody není rovnoměrné Jan Daňhelka, hydrolog

Pokud by sníh roztál, uvolnilo by se 2,75 miliardy kubíků vody. To je v průměru necelých 35 mm, tedy zhruba 35 litrů na metr čtvereční. Proti předminulému týdnu se ale celková zásoba vody ve sněhu snížila zhruba o 10mm.

„Část vody odtála a vsákla se do půdy nebo právě teď odtéká v řekách, část se ale vypařila,“ uvedl Daňhelka. Z hlediska podzemních vod bude rozhodující stav na konci března, až roztaje sníh na většině území. Sněhu na horách je podle Daňhelky opravdu dost.

Ilustrační foto

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„V nížinách ale chybí, proto ani doplňování zásob podzemní vody není rovnoměrné a sucho na většině území přetrvává, byť se proti podzimu zmírnilo,“ vysvětlil.

Právě průběh tání má podle odborníků vliv na to, kolik vody ze sněhu rychle vodními toky odteče, kolik se vsákne a doplní zásoby podzemních vod a kolik se vypaří, respektive vysublimuje.

Nádrže se plní

Rychlost tání závisí nejen na teplotě během dne, ale i v noci. Pokud klesne k nule, tání sněhu se zastaví či výrazně zpomalí. Ubývání sněhové pokrývky urychluje i déšť a vítr.

Vodní nádrže a rybníky se však už začínají zvolna plnit povrchovou vodou. Většina přehrad v Povodí Vltavy byla minulý týden naplněná na více než osmdesát procent své kapacity.

Například Lipno bylo naplněno na 88 procent, Slapy na 87 procent, Švihov na Želivce z 81 procent, Římov z 94 procent, Orlík ze 79 procent a Hracholusky z 54 procent.